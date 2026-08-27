Tensión en una escuela de Alderetes: funcionarios del Gobierno analizaron el caso de la alumna que llevó un arma a clases
El vicegobernador encabezó una reunión con los ministros de Educación y Seguridad. Destacaron el rápido accionar de la Policía y anticiparon cambios con la entrada en vigencia de la nueva ley penal juvenil.
El Gobierno de Tucumán analizó este jueves la situación ocurrida en una escuela de Alderetes, donde una alumna llevó un arma en su mochila. El episodio ocurrió en la Escuela N° 110 de Los Gutiérrez y fue detectado y prevenido antes de que se produjera una situación de mayor gravedad.
El vicegobernador Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo, convocó a una reunión en Casa de Gobierno con la ministra de Educación, Susana Montaldo, y el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa.
También participaron el jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, y el subjefe de la fuerza, Roque Yñigo.
Qué dijo el Gobierno sobre el arma que llevó una alumna a una escuela de Alderetes
Acevedo explicó que el encuentro tuvo como objetivo conocer en detalle lo ocurrido y transmitir la información al gobernador Osvaldo Jaldo, quien se encuentra fuera de la provincia.
El vicegobernador destacó que el episodio fue detectado a tiempo y que no hubo personas heridas ni que lamentar consecuencias mayores.
Además, remarcó la responsabilidad que deben asumir tanto el Estado como las familias frente a situaciones de violencia en las escuelas.
“Las cosas no se resuelven con violencia, sino con diálogo y contención”, sostuvo Acevedo, quien aseguró que el Estado acompañará a las instituciones educativas y a las familias que atraviesen este tipo de situaciones.
Nueva ley penal juvenil: qué cambia desde el 5 de septiembre
Durante la conferencia, Acevedo también se refirió a la entrada en vigencia de la ley penal juvenil de la Nación, prevista para el 5 de septiembre.
Según explicó, la nueva normativa modificará el tratamiento de los hechos delictivos cometidos por menores de edad.
El funcionario pidió a los jóvenes que no busquen notoriedad mediante este tipo de episodios y advirtió sobre las consecuencias que pueden tener a partir de la entrada en vigencia del nuevo régimen.
Acevedo también mencionó el Instituto Cura Brochero como uno de los lugares donde pueden ser alojados menores en determinadas circunstancias. Sin embargo, aclaró que la decisión sobre el destino de cada niño, niña o adolescente corresponde a la Justicia.
Equipos interdisciplinarios trabajan en la escuela de Los Gutiérrez
La ministra de Educación, Susana Montaldo, explicó que la Escuela N° 110 de Los Gutiérrez integra el programa Secundaria Innova, junto con otras 29 instituciones educativas.
El establecimiento cuenta con equipos interdisciplinarios conformados por trabajadores sociales, psicólogos y psicopedagogos, destinados a acompañar las trayectorias escolares de los estudiantes.
Montaldo manifestó su preocupación porque, según indicó, los dos episodios registrados durante esta semana involucraron a estudiantes que llegaron a la escuela portando armas desde sus hogares.
En ese sentido, señaló que las familias y las escuelas comparten la responsabilidad de acompañar a los niños y adolescentes durante su formación.
Escuelas de Tucumán: impulsan la mediación para prevenir conflictos
La ministra también destacó el trabajo que se realiza en las escuelas primarias mediante la formación de niños mediadores, una experiencia que comenzó a extenderse al nivel secundario.
El objetivo es que los estudiantes incorporen herramientas para resolver conflictos mediante el diálogo y sin recurrir a la violencia.
Montaldo sostuvo que los adultos también deben dar el ejemplo y demostrar que los conflictos pueden resolverse por vías no violentas.
La Policía destacó el rápido accionar tras el hallazgo del arma
Por su parte, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, destacó la coordinación entre la escuela, el Ministerio de Educación, la Policía y la Justicia.
Según explicó, una vez que la institución tomó conocimiento de la situación, se dio intervención a la Policía y posteriormente a las fiscalías y a los jueces especializados en menores que intervienen en la causa.
Agüero Gamboa también resaltó que los efectivos reciben capacitación específica para intervenir en situaciones que involucran a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley.
Además, señaló que la presencia policial en las inmediaciones de los establecimientos educativos permitió una rápida respuesta ante el episodio registrado en la escuela de Los Gutiérrez.
Qué pasó en la escuela de Alderetes
El episodio se produjo este jueves en la Escuela N° 110 de Los Gutiérrez, en Alderetes, cuando una alumna ingresó al establecimiento con un arma dentro de su mochila.
La situación fue detectada y se activaron los protocolos correspondientes. La escuela dio intervención a las autoridades educativas, a la Policía y posteriormente a la Justicia.
El Gobierno provincial destacó que la actuación coordinada permitió prevenir consecuencias mayores y aseguró que continuará el trabajo conjunto entre las áreas de Educación, Seguridad y Justicia para abordar este tipo de situaciones.