Expocon: Tucumán y otro impulso a la economía del conocimiento

El titular del área profundizó además en el concepto de esta industria intangible y el rol que juega el perfil educativo local: “yo que soy ingeniero lo defino como darle valor económico al conocimiento humano. La economía del conocimiento tiene una vertiginosidad tan importante que no solo tenemos que acompañar desde el Estado, sino también legislar y tomar decisiones acordes. En Tucumán contamos con cuatro universidades y una matriz emprendedora que nos posiciona como una referencia indiscutida en la región”.