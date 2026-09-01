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Expocon: Tucumán y otro impulso a la economía del conocimiento

El jueves comienza una nueva edición de la Expocon

EXPOCON. El encuentro se llevará a cabo se llevará a cabo los días jueves 3 y viernes 4 de septiembre en las instalaciones del Hotel Sheraton.
EXPOCON. El encuentro se llevará a cabo se llevará a cabo los días jueves 3 y viernes 4 de septiembre en las instalaciones del Hotel Sheraton.
Hace 4 Hs

Tucumán será sede de una nueva edición de la Expocon, el encuentro provincial enfocado en el desarrollo tecnológico y la economía del conocimiento que se llevará a cabo los días jueves 3 y viernes 4 de septiembre en las instalaciones del Hotel Sheraton.

La iniciativa, organizada a través del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP), convocará a más de 80 empresas, instituciones y emprendedores, con un cronograma que incluye unas 60 actividades sobre inteligencia artificial, software, videojuegos, ciberseguridad, biotecnología y servicios globales.

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El vicepresidente del IDEP, Juan Casañas, remarcó la importancia estratégica del sector y precisó los alcances del evento. “Es el tercer año que lo organizamos; responde principalmente a una visión de política de Estado donde el Gobierno de la provincia decidió apostar fuertemente a la economía del conocimiento y puso al IDEP como autoridad de aplicación”, explicó el funcionario.

En ese sentido, Casañas subrayó que la materia prima es el talento y la creatividad tucumana puesta a punto para generar negocios y exportaciones de servicios, al tiempo que destacó la proyección de industrias emergentes: “el negocio mundial del videojuego es enorme, más importante que el negocio mundial de la soja, y es una opción formidable para generar oportunidades y trabajos de alto valor”.

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El titular del área profundizó además en el concepto de esta industria intangible y el rol que juega el perfil educativo local: “yo que soy ingeniero lo defino como darle valor económico al conocimiento humano. La economía del conocimiento tiene una vertiginosidad tan importante que no solo tenemos que acompañar desde el Estado, sino también legislar y tomar decisiones acordes. En Tucumán contamos con cuatro universidades y una matriz emprendedora que nos posiciona como una referencia indiscutida en la región”.

Respecto de la convocatoria, señaló que la última edición reunió a más de 7.000 asistentes y que este año se sumarán delegaciones internacionales.

“Tenemos muchas expectativas; vienen expositores de Japón, de Panamá, de Brasil, de Buenos Aires y del resto del país”, indicó Casañas, quien detalló que las jornadas contarán con más de 70 stands donde la mayoría de los expositores son jóvenes profesionales y desarrolladores de distintas latitudes, con foco en lo que se realiza en Tucumán.

Impacto vocacional

Asimismo, precisó que la entrada será libre y gratuita, aunque con acreditación previa online para ordenar el flujo de asistentes en las salas del hotel, haciendo hincapié en el impacto vocacional.

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“Se llena de chicos que están en el último año de la secundaria. Conversar mano a mano con los creadores y ver la pasión que transmiten les permite descubrir que en Tucumán se generan desarrollos de nivel mundial que muchas veces desconocemos”, sostuvo Casañas.

Finalmente, concluyó que la meta institucional a nivel del IDEP y del Gobierno de la provincia es consolidar la competitividad exportadora de la provincia. “Tucumán exporta 240 productos al mundo. Estamos trabajando bajo los lineamientos del ministro de Economía Daniel Abad y del gobernador Osvaldo Jaldo para acompañar las necesidades del sector privado”, añadió el funcionario del organismo.

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