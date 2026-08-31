Clamor de la industria para producir más y volver a crecer

El 2 de septiembre de 1587 zarpó del fondeadero del Riachuelo la carabela San Antonio, al mando de Antonio Pereyra, con rumbo a Brasil. Se trataba de la primera exportación de lo que, 229 años después, fue la Argentina. En 1941 se decidió que esa fecha se constituiría en el Día de la Industria. En la actualidad, aquellos que conforman este histórico bloque económico prefieren utilizar el término conmemoración más que celebración. ¿La razón? La actividad no termina de despegar y es heterogénea en su comportamiento. En lo que va del año la industria acumula una baja de 2% respecto al mismo período de 2025, y se ubica 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023, de acuerdo con el último reporte de la Unión Industrial Argentina (UIA).