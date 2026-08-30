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“No va a ser el último show”: cómo fue el recital de Palito Ortega en Tucumán

El cantante se presentó en el marco de su gira “Muchacho que vas cantando”. Durante dos horas repasó sus grandes éxitos y compartió recuerdos de su carrera, su familia y su infancia en los ingenios tucumanos.

ESCENOGRAFÍA. Ortega, de azul, junto a su banda y con la sala de teatro llena.
ESCENOGRAFÍA. Ortega, de azul, junto a su banda y con la sala de teatro llena.
Hace 9 Hs

Resumen para apurados

  • Ramón "Palito" Ortega brindó un recital en Tucumán en el marco de su gira “Muchacho que vas cantando”, donde repasó sus mayores éxitos ante una sala colmada.
  • Durante dos horas de show, el músico interpretó sus clásicos y compartió anécdotas sobre su trayectoria artística, su familia y sus vivencias de infancia en la provincia.
  • Al asegurar que no será su última presentación, el legendario cantante ratificó su vigencia y la continuidad de sus actuaciones en los escenarios argentinos.
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