“No va a ser el último show”: cómo fue el recital de Palito Ortega en Tucumán

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Resumen para apurados
- Ramón "Palito" Ortega brindó un recital en Tucumán en el marco de su gira “Muchacho que vas cantando”, donde repasó sus mayores éxitos ante una sala colmada.
- Durante dos horas de show, el músico interpretó sus clásicos y compartió anécdotas sobre su trayectoria artística, su familia y sus vivencias de infancia en la provincia.
- Al asegurar que no será su última presentación, el legendario cantante ratificó su vigencia y la continuidad de sus actuaciones en los escenarios argentinos.
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