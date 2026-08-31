“Haz lo que yo digo, no lo que yo hago”. Firmado: D. Trump

Entre los que no ratificaron se encuentran Estados Unidos, Egipto, Irán, Israel, Rusia, Siria, Kuwait. El caso de EE.UU. es casi emblemático en cuanto expone razones para no ser parte del PR ni de la Corte Penal Internacional. No sólo ello sino que, activamente, se opone a su vigencia y cuestiona su jurisdicción. Sorprenden los términos de los cuestionamientos por los EE.UU. Se refiere a las investigaciones a sus ciudadanos y además a sus aliados estratégicos, así los llama (Israel, por ejemplo) lo que vulneran -afirma- su soberanía en tanto no son parte del Estatuto de Roma. EE.UU. -de la gestión Trump- ha resuelto sanciones económicas y financieras tales como congelar activos en EE.UU. y con bloqueo de acceso al sistema financiero estadounidense de jueces y fiscales y funcionarios de la CPI. Sumado a ello se decretó la prohibición de acceso a territorio estadounidense al personal de la CPI involucrado en investigaciones a ciudadanos de EE.UU. o de aliados que tampoco son parte del PR. El país del Norte no se quedó en eso de no firmar el Protocolo de Roma solamente, sino que inició una densa campaña… para que no firmen ni ratifiquen el tratado que crea la CPI. Promovió acuerdos de inmunidad bilateral con los países latinoamericanos prohibiendo que se entreguen ciudadanos norteamericanos civiles o militares requeridos por la CPI y sanciones económicas y militares a los países latinoamericanos que no satisfagan las pretensiones de Washington. Para mejor comprender en qué basa EE.UU. su posición ante la CPI, Peter Hegseth, Secretario de Defensa de EE.UU., pidió en Panamá en agosto último que los países de la coalición antidrogas que guía Washington abandonan la Corte Penal Internacional. Es -dijo- “una amenaza a la soberanía nacional”. Deliberada e injusta calificación que más habla de lo que carece el gobierno de EE.UU. que del derecho a juzgar a una CPI nacida de un tratado que 125 países ratificaron expresamente.