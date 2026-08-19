UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado

El oficialismo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) finalmente definió a sus candidatos para la elección de rector y vicerrector. Sergio Mohamed, actual decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, encabezará la fórmula acompañado por Horacio Madkur, vicedecano de la Facultad de Derecho.
El binomio competirá en la Asamblea Universitaria prevista para el jueves 3 de septiembre, cuando los 161 asambleístas deberán elegir a las autoridades que conducirán la casa de altos estudios hasta mayo de 2030.
La definición llegó este miércoles al mediodía, después de varios días de negociaciones entre los decanos. En un primer momento eran tres los nombres que aparecían con posibilidades de encabezar la propuesta: Mohamed; el decano de Ciencias Económicas, Jorge Rospide; y la decana de Derecho y actual vicerrectora subrogante, María Cristina Grunauer de Falú.
Con el correr de las conversaciones, Rospide desistió de competir y la definición quedó concentrada entre Mohamed y Grunauer de Falú. Finalmente, durante el encuentro de este miércoles, la actual titular interina del Rectorado resolvió declinar su candidatura. Fuentes de la Universidad consultadas por LA GACETA calificaron la decisión como “un acto ejemplar”.
De esta manera, Mohamed quedó como el elegido para encabezar la propuesta y Madkur surgió como su compañero de fórmula. Ambos tienen antecedentes dentro de la gestión universitaria y mantuvieron una relación cercana con la conducción encabezada hasta mayo por Sergio Pagani y con el secretario general de la UNT, Hugo Saab.
Durante el período 2022-2026, Mohamed se desempeñó como secretario de Obras Públicas y Planeamiento de la Universidad. Este año dio un nuevo paso dentro de la estructura institucional al ser elegido decano de Ciencias Exactas y Tecnología. Además, es egresado del Instituto Técnico, una de las escuelas experimentales de la UNT.
Madkur, por su parte, actualmente ocupa el vicedecanato de Derecho. Durante la gestión Pagani-Leal se desempeñó como secretario de Relaciones Internacionales de la Universidad. También tiene una vinculación temprana con la casa de altos estudios: es egresado del Gymnasium, otra de las escuelas experimentales de la UNT.
Los apoderados de la fórmula serán Jorge Rospide, decano de Ciencias Económicas, y Silvia Agüero, decana de la Facultad de Artes. Ahora deberán avanzar con los trámites correspondientes ante la Junta Electoral de cara a la Asamblea Universitaria.