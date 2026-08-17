UNT: la Junta ratificó la dupla Cabrera-Abdala y pidió que se readecue la fórmula oficialista

Resumen para apurados
- La Junta Electoral de la UNT ratificó la fórmula opositora Cabrera-Abdala e intimó al oficialismo a readecuar su binomio para las elecciones antes del viernes en Tucumán.
- La resolución se adoptó durante la revisión de listas, donde el sector gobernante, que manejaba una terna con Mohamed, Rospide y Grunauer, fue instado a definir su propuesta.
- El oficialismo universitario deberá oficializar a sus candidatos definitivos antes del plazo límite para evitar impugnaciones y garantizar su participación en los comicios.
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