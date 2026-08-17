Política

UNT: la Junta ratificó la dupla Cabrera-Abdala y pidió que se readecue la fórmula oficialista

El sector gobernante debe llevar un nuevo binomio antes del viernes.

UNT: la Junta ratificó la dupla Cabrera-Abdala y pidió que se readecue la fórmula oficialista
Por Matias Argañaraz 17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • La Junta Electoral de la UNT ratificó la fórmula opositora Cabrera-Abdala e intimó al oficialismo a readecuar su binomio para las elecciones antes del viernes en Tucumán.
  • La resolución se adoptó durante la revisión de listas, donde el sector gobernante, que manejaba una terna con Mohamed, Rospide y Grunauer, fue instado a definir su propuesta.
  • El oficialismo universitario deberá oficializar a sus candidatos definitivos antes del plazo límite para evitar impugnaciones y garantizar su participación en los comicios.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Universidad Nacional de TucumánSergio PaganiMercedes LealVirginia AbdalaCristina Grunauer de FalúMiguel CabreraSergio MohamedJorge Rospide
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
De una baldosa inteligente a gomitas antiestrés: cuatro proyectos de la UNT compiten en Rosario

De una baldosa inteligente a gomitas antiestrés: cuatro proyectos de la UNT compiten en Rosario

La UNT aprobó la Licenciatura en Fotografía: qué se sabe de la nueva carrera de la facultad de Artes

La UNT aprobó la Licenciatura en Fotografía: qué se sabe de la nueva carrera de la facultad de Artes

Mohamed, Rospide y Grunauer: la terna oficialista para el Rectorado de la UNT

Mohamed, Rospide y Grunauer: la terna oficialista para el Rectorado de la UNT

De Tucumán a Texas: seis estudiantes de la UNT llegaron a EEUU para competir en el mundial de geofísica

De Tucumán a Texas: seis estudiantes de la UNT llegaron a EEUU para competir en el mundial de geofísica

Lo más popular
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia
2

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN
3

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana
4

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

No somos libres de caminar: el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos
5

"No somos libres de caminar": el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos

Ranking notas premium
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club
2

El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club

¿San Martín fue el santo de la espada?
3

¿San Martín fue el santo de la espada?

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?
4

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?

Recuerdos fotográficos: 1986. El empate entre el luchador tucumano y el gorila invencible
5

Recuerdos fotográficos: 1986. El empate entre el luchador tucumano y el "gorila invencible"

Más Noticias
Con la fórmula Jaldo-Acevedo y tras el anuncio de Chahla, el PJ convoca a sus consejeros

Con la fórmula Jaldo-Acevedo y tras el anuncio de Chahla, el PJ convoca a sus consejeros

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN

¿Cuándo es la tormenta de Santa Rosa y cuáles son las provincias que serían afectadas?

¿Cuándo es la tormenta de Santa Rosa y cuáles son las provincias que serían afectadas?

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

Los vecinos de San Miguel de Tucumán deciden qué obras se hacen en sus barrios por segundo año consecutivo

Los vecinos de San Miguel de Tucumán deciden qué obras se hacen en sus barrios por segundo año consecutivo

Boleta individual, urna y escrutinio en voz alta: así se votará en la UNT para elegir rector y vicerrector

Boleta individual, urna y escrutinio en voz alta: así se votará en la UNT para elegir rector y vicerrector

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Comentarios