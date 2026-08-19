UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur

Resumen para apurados
- Doce decanos oficialistas de la Universidad Nacional de Tucumán acordaron hoy impulsar la fórmula Sergio Mohamed-Héctor Madkur para conducir el Rectorado.
- El entendimiento destrabó días de tensión interna tras la declinación de Cristina Grunauer de Falú y Jorge Rospide, logrando la unidad del espacio oficialista.
- Mohamed y Madkur enfrentarán el 3 de septiembre en la Asamblea Universitaria a la fórmula opositora de Miguel Cabrera y Virginia Abdala para liderar la UNT.
La definición de Sergio Mohamed y Héctor Horacio Madkur como candidatos a rector y vicerrector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) puso fin a varios días de incertidumbre dentro del oficialismo. El acuerdo permitió además alcanzar uno de los objetivos planteados durante las negociaciones: llegar a la Asamblea Universitaria con una sola fórmula respaldada por los 12 decanos del espacio.
El entendimiento se cerró hoy al mediodía, luego de una sucesión de reuniones que habían dejado en evidencia diferencias internas. Durante los últimos días, los decanos llegaron a dividirse en dos grupos y mantuvieron encuentros por separado para analizar quién debía suceder a Sergio Pagani como candidato a rector.
En un primer momento, tres nombres concentraban las posibilidades: Mohamed, Jorge Rospide y María Cristina Grunauer de Falú. El decano de Ciencias Económicas desistió posteriormente de competir y la discusión quedó reducida a los otros dos postulantes.
La reunión de hoy terminó por destrabar el escenario. Grunauer de Falú, actual vicerrectora subrogante a cargo de la UNT, decidió declinar su candidatura y despejó el camino para alcanzar el consenso alrededor del decano de Ciencias Exactas y Tecnología. Fuentes universitarias calificaron su decisión como “un acto ejemplar”, al considerar que permitió preservar la unidad del espacio.
El acuerdo terminó también con una posibilidad que había cobrado fuerza en las horas previas: que el oficialismo llegara a la Asamblea Universitaria con dos propuestas diferentes ante las dificultades para consensuar un binomio. Finalmente, esa alternativa quedó descartada y los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur.
El bloque está integrado por Susana del Valle Monserrat, de la Facultad de Agronomía; César Gómez López, de Arquitectura; Silvia Agüero, de Artes; María Inés Gómez, de Bioquímica, Química y Farmacia; Jorge Rospide, de Ciencias Económicas; Sergio Mohamed, de Ciencias Exactas; Cristina Grunuer de Falú, de Derecho; Fernando Erimbaue, de Educación Física; Sergio Robín, de Filosofía y Letras; Liliana Tefaha, de Medicina; Gastón Lagarrigue, de Odontología y Silvia López de Martín, de Psicología.
Una señal del entendimiento alcanzado estará también en la representación de la lista. Rospide, uno de los nombres que había estado en carrera por el Rectorado, será apoderado junto con Silvia Agüero, decana de la Facultad de Artes.
Dos fórmulas confirmadas
Con la definición del oficialismo, hasta el momento son dos las fórmulas confirmadas para competir por la conducción de la UNT en la Asamblea Universitaria del 3 de septiembre. Mohamed-Madkur se enfrentarán a la dupla integrada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala, cuya candidatura ya había sido oficializada antes de la interrupción del proceso electoral y tiene el apoyo del decano de Ciencias Naturales, Hugo Fernández.
La competencia tendrá además una particularidad: Mohamed y Cabrera provienen de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Cabrera condujo esa unidad académica como decano hasta este año, mientras que Mohamed asumió al frente de la facultad después de las elecciones desarrolladas el 14 de mayo.
En aquellos comicios, el espacio encabezado por Mohamed se impuso sobre el sector que llevaba al candidato respaldado por Cabrera. Apenas unos meses después, ambos volverán a quedar enfrentados electoralmente, aunque esta vez la disputa tendrá como escenario la Asamblea Universitaria y como objetivo la conducción del Rectorado.
El plazo para presentar nuevas fórmulas ante la Junta Electoral vencerá el viernes a las 18. Una vez cerrado ese período y cumplidas las instancias previstas en el cronograma, quedará configurado definitivamente el escenario para el 3 de septiembre, cuando los 161 asambleístas tendrán en sus manos la elección del próximo rector y vicerrector de la UNT.