UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur

Dos fórmulas confirmadas

Con la definición del oficialismo, hasta el momento son dos las fórmulas confirmadas para competir por la conducción de la UNT en la Asamblea Universitaria del 3 de septiembre. Mohamed-Madkur se enfrentarán a la dupla integrada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala, cuya candidatura ya había sido oficializada antes de la interrupción del proceso electoral y tiene el apoyo del decano de Ciencias Naturales, Hugo Fernández.