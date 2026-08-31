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Cuándo vuelve a jugar la Selección y cómo será la primera convocatoria sin Lionel Messi

Después del subcampeonato en el Mundial 2026 y el retiro del capitán, Lionel Scaloni deberá presentar el 6 de septiembre su primera lista de reservas. La "Albiceleste" regresará durante una extensa Fecha FIFA.

Lionel Scaloni deberá presentar una nueva lista en septiembre.
Lionel Scaloni deberá presentar una nueva lista en septiembre.
Hace 29 Min

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni presentará el 6 de septiembre la primera convocatoria de la Selección Argentina para la fecha FIFA tras el retiro de Lionel Messi luego del Mundial 2026.
  • Tras cancelarse una gira por China, la Selección disputará amistosos en el país entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre ante rivales de Conmebol o Concacaf.
  • Esta etapa marca el inicio de la era post-Messi, obligando al cuerpo técnico a encarar la renovación generacional y definir un futuro homenaje de despedida al excapitán.
Resumen generado con IA

La Selección empieza a transitar una etapa completamente diferente. Después de perder la final del Mundial 2026 frente a España y del posterior retiro de Lionel Messi, Lionel Scaloni deberá comenzar a reorganizar un equipo que durante años tuvo al rosarino como capitán y principal referencia.

El primer paso llegará rápidamente. El próximo domingo 6 de septiembre, el entrenador deberá presentar la lista de reservas para la siguiente ventana internacional. Será la primera convocatoria de la era post-Messi.

El propio capitán hizo referencia al recambio en su carta de despedida al señalar que “vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

Una Fecha FIFA de 16 días

Argentina volverá a jugar durante una ventana internacional particularmente extensa, programada entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

Los 16 días disponibles permiten disputar hasta cuatro amistosos, aunque todavía no está definido cuántos encuentros afrontará finalmente el seleccionado.

La planificación inicial contemplaba jugar un partido en Argentina y posteriormente realizar una gira comercial por China. Sin embargo, esa posibilidad se cayó y obligó a modificar los planes.

Actualmente se analiza disputar dos amistosos en territorio argentino, con selecciones de Conmebol o Concacaf como posibles adversarios. Los rivales y las sedes todavía no fueron confirmados.

¿Messi puede volver a estar con la Selección?

La posibilidad de jugar nuevamente en Argentina también tiene un componente especial. La intención es que alguno de esos encuentros permita reconocer al plantel después de alcanzar otra final mundialista y reencontrarlo con los hinchas tras el torneo disputado en Estados Unidos.

Dentro de ese escenario aparece incluso la posibilidad de invitar a Messi para participar de los festejos, aunque no para regresar oficialmente al seleccionado.

Una despedida específica para el excapitán requeriría una organización diferente y podría realizarse más adelante.

Por ahora, Scaloni enfrenta una tarea inédita desde que asumió el seleccionado: comenzar a construir una nueva Argentina sin Lionel Messi.

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