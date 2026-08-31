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¿Quién heredará la camiseta 10 de Lionel Messi en la Selección?

Tras el retiro del capitán, Nicolás Paz, Thiago Almada y Franco Mastantuono aparecen entre los principales candidatos para utilizar el dorsal más emblemático de Argentina. ¿Puede la AFA retirarlo?

Messi anunció su retiro de la Selección.
Messi anunció su retiro de la Selección.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, Nicolás Paz, Thiago Almada y Franco Mastantuono surgen como candidatos para heredar la emblemática camiseta 10.
  • La AFA no puede retirar el dorsal por exigencias reglamentarias de la FIFA, tal como ocurrió en 2002 con Maradona, obligando a Scaloni a definir un nuevo portador.
  • La asignación del dorsal definirá el nuevo liderazgo futbolístico y el recambio generacional del equipo nacional de cara al ciclo del Mundial 2030.
Resumen generado con IA

El retiro de Lionel Messi dejó una pregunta que excede cualquier cambio de número en la Selección Argentina: ¿quién utilizará ahora la camiseta 10? Después de más de dos décadas asociada al rosarino, el dorsal deberá encontrar un nuevo dueño y Lionel Scaloni tiene varias alternativas pensando en el ciclo hacia el Mundial 2030.

Aunque todavía no existe una decisión definitiva, Nicolás Paz y Thiago Almada aparecen entre los nombres con mayores posibilidades. Franco Mastantuono ya cuenta, además, con un antecedente.

Nicolás Paz, el candidato que gana terreno

En términos futbolísticos, Paz aparece como uno de los principales candidatos. El mediocampista utiliza actualmente la 10 en Como y sus características creativas lo ubican dentro del recambio pensado para ocupar varios de los espacios que dejó Messi dentro del funcionamiento argentino.

Su importancia para Scaloni quedó reflejada antes del Mundial 2026: pese a llegar después de recuperarse de una fisura en la rodilla izquierda, fue esperado e incluido en la convocatoria.

Almada y el antecedente de Mastantuono

Thiago Almada también corre con fuerza. El actual futbolista de River había sido elegido para utilizar la 10 frente a Ecuador, el 9 de septiembre de 2025, cuando Messi no estuvo disponible. Sin embargo, una molestia muscular le impidió disputar aquel encuentro.

Finalmente fue Franco Mastantuono quien vistió ese dorsal. El mediocampista se convirtió así en uno de los jugadores que utilizaron la camiseta durante las ausencias del rosarino, aunque actualmente busca recuperar continuidad en Fiorentina después de su paso por Real Madrid.

Más atrás aparecen otras figuras. Alexis Mac Allister utiliza la 10 en Liverpool y, por características, podría asumirla. Enzo Fernández también aparece entre las alternativas, aunque está identificado con la 24, mientras que Julián Álvarez es uno de los nombres impulsados por los hinchas, pero su historia en Argentina está vinculada principalmente a la 9.

Paulo Dybala y Ángel Correa, quienes utilizaron la 10 durante algunas ausencias de Messi, no aparecen como opciones prioritarias dentro de un proceso que apunta hacia una renovación generacional.

¿Argentina puede retirar la camiseta 10?

Existe otro debate: no entregársela a nadie. Claudio “Chiqui” Tapia había manifestado en 2024 su intención de retirar la camiseta cuando Messi terminara su carrera internacional.

El problema aparece en las competencias en las que FIFA establece numeraciones correlativas para los planteles. Argentina ya atravesó una situación similar con Diego Maradona: en 2001, la AFA intentó retirar la 10 en su homenaje, pero la iniciativa no pudo aplicarse en el Mundial de Corea-Japón 2002 y Ariel Ortega terminó utilizándola.

Por eso, más allá del enorme peso simbólico de suceder a Messi, la camiseta más emblemática de la Selección Argentina volverá a tener dueño. La incógnita es quién estará dispuesto a cargarla.

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