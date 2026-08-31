¿Quién heredará la camiseta 10 de Lionel Messi en la Selección?

Más atrás aparecen otras figuras. Alexis Mac Allister utiliza la 10 en Liverpool y, por características, podría asumirla. Enzo Fernández también aparece entre las alternativas, aunque está identificado con la 24, mientras que Julián Álvarez es uno de los nombres impulsados por los hinchas, pero su historia en Argentina está vinculada principalmente a la 9.