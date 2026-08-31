Cómo fue la última charla de Lionel Messi con sus compañeros de la Selección

Pero la charla no habría terminado allí. Messi habría evitado poner el foco exclusivamente sobre su despedida y dejó un pedido pensando en el futuro del seleccionado: “Lo único que les quiero pedir es que sigan con este grupo hermoso. El grupo fue lo que nos trajo hasta acá, lo que nos hizo construir lo que construimos y lograr lo que logramos”, habría dicho.