Volkswagen lanzó un plan para acceder a una Amarok con entrega pactada y un anticipo de $10,5 millones

Planes para empresas y productores

Las alternativas de compra también se adaptan a las necesidades de las empresas y de quienes necesitan incorporar varias unidades a sus flotas. “Nosotros estamos trabajando mucho con los productores”, afirmó Bustos. Explicó que algunas empresas utilizan el nuevo plan de ahorro para incorporar vehículos destinados a sus equipos de trabajo. “Se suscribieron a este plan de ahorro para darle a los ingenieros, algunos para darle a los empleados. Hicieron cinco o seis planes para poder sacar los inicios de gama de camionetas, por ahí un poco más tranquilas, para movilidades. También están comprando para el trabajo productos 4x4 o V6 para meterle un poco más al campo. Eso sí usan la financiación de tasa cero y como una venta un poco más corta, a Volkswagen también cuenta con condiciones especiales para operaciones corporativas. “Tenemos venta corporativa. Cuando vos comprás tres unidades te dan un precio especial como mayorista, que hacen las empresas, y eso también estamos usando mucho”.