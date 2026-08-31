Volkswagen lanzó un plan para acceder a una Amarok con entrega pactada y un anticipo de $10,5 millones
René Bustos, gerente de Volkswagen, presentó las alternativas de financiación para la pickup, entre ellas un nuevo plan de ahorro 70-30 con entrega en la segunda cuota y una bonificación del 10%. También destacó las opciones de tasa cero, venta corporativa y financiación para productores y empresas.
Resumen para apurados
- Volkswagen lanzó un plan de ahorro 70/30 para su pickup Amarok, con entrega pactada en 60 días y un anticipo de $10,5 millones para impulsar ventas.
- El plan incluye entrega asegurada en la cuota dos, bonificaciones y tasa cero, dirigido tanto a productores del campo como a empresas para renovar flotas.
- La automotriz busca consolidar la Amarok en el sector agropecuario como herramienta de trabajo competitiva frente a otras marcas en el mercado local.
La financiación se convirtió en uno de los factores centrales al momento de elegir una pickup y Volkswagen busca apuntalar la oferta de Amarok con nuevas alternativas para productores, empresas y particulares. Entre las propuestas se destaca un plan de ahorro 70/30 que permite acceder a la camioneta con entrega pactada en la segunda cuota y un anticipo de $10,5 millones. Así lo explicó René Bustos, gerente de Volkswagen, durante su charla en el ciclo “Encuentros LA GACETA”.
Al analizar los aspectos que evalúa un productor al momento de elegir una camioneta, Bustos mencionó la potencia, la tracción y las posibilidades de financiación.
“Yo creo que hay tres puntos y factores fundamentales al elegir una pickup, sobre todo para el trabajo. Uno es la potencia”, afirmó. En el caso de Amarok, señaló que existen tres alternativas de potencia. “Tenemos tres tipos de potencia: 140 caballos, la versión inicial; 180 caballos, que es la emblemática, la que está en todos lados; y la más potente del mercado, que es la V6”, enumeró. También mencionó la importancia de la tracción. “Depende del uso, para qué y también la tracción. Si necesitan el 4x4 o el 4x2, ese es otro de los factores fundamentales”.
“Y el tercer factor es la financiación, que hoy es la más importante. Todos se inclinan en la financiación”, añadió.
Una pickup para el trabajo y el uso cotidiano
Más allá de las alternativas de acceso, Bustos destacó que uno de los principales atributos de Amarok es el confort. “Es mayor fuerte. Una de las cosas que más puntuaciones tiene el vehículo es eso”, afirmó.
Según explicó, esa característica amplió el perfil de los usuarios de la pickup. “Por eso no solamente la elige la gente para el trabajo y para el campo, sino también la gente para su vida normal”. Sin embargo, Volkswagen busca fortalecer la presencia de Amarok como herramienta de trabajo para el sector productivo. “Uno de nuestros mayores desafíos es poder entrar más en el trabajo y en la línea del campo, que también está muy preparada”, sostuvo.Entre las características mencionadas para ese uso, Bustos destacó el ancho de la caja.
“La Amarok es la única entre las que compiten que tiene la caja más ancha entre los pasarruedas y es la única que le entra el bin de limón para exportaciones y carga completa con la caja cerrada”.
“Muchos productores locales tienen nuestra V6 para su vida normal y cuando llegan al campo usan otra camioneta. Nosotros preguntamos por qué. Les dejamos también las camionetas de trabajo nuestras para que las prueben y vean que tienen las mismas prestaciones que las otras. Es un punto que tenemos que fortalecer”, agregó.
Tasas cero y financiación directa
Además del nuevo plan de ahorro, Volkswagen mantiene diferentes alternativas de financiación directa, incluidas operaciones con tasa cero. Bustos consideró que las actuales condiciones del mercado modificaron la manera en que los clientes acceden a los vehículos. Para el productor, consideró, esta alternativa puede permitir destinar los recursos disponibles a la propia actividad. “Lo que también charlo mucho con el productor es que le conviene la financiación y esa plata emplearla para su mismo trabajo”, agregó.
Un nuevo plan 70-30
Una novedad presentada por Volkswagen es un nuevo plan de ahorro para Amarok, diseñado para facilitar el acceso a la pickup con una entrega pactada a corto plazo, con entrega en 60 días. La propuesta contempla entrega pactada en la segunda cuota. “Tiene entrega pactada en la cuota dos, sin sorteo. O sea, es a corto plazo para poder entregar la camioneta en 60 días”.
Planes para empresas y productores
Las alternativas de compra también se adaptan a las necesidades de las empresas y de quienes necesitan incorporar varias unidades a sus flotas. “Nosotros estamos trabajando mucho con los productores”, afirmó Bustos. Explicó que algunas empresas utilizan el nuevo plan de ahorro para incorporar vehículos destinados a sus equipos de trabajo. “Se suscribieron a este plan de ahorro para darle a los ingenieros, algunos para darle a los empleados. Hicieron cinco o seis planes para poder sacar los inicios de gama de camionetas, por ahí un poco más tranquilas, para movilidades. También están comprando para el trabajo productos 4x4 o V6 para meterle un poco más al campo. Eso sí usan la financiación de tasa cero y como una venta un poco más corta, a Volkswagen también cuenta con condiciones especiales para operaciones corporativas. “Tenemos venta corporativa. Cuando vos comprás tres unidades te dan un precio especial como mayorista, que hacen las empresas, y eso también estamos usando mucho”.