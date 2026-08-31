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Un toro criado en Tucumán fue elegido Gran Campeón de Palermo y proyecta a la ganadería del NOA

Luis Budeguer, del Grupo Budeguer, y Alejandro Lauret, de la cabaña La Dominga, celebraron el reconocimiento obtenido en La Rural de Buenos Aires por un ejemplar Braford surgido del trabajo conjunto entre ambas cabañas.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un toro Braford del Grupo Budeguer y Cabaña La Dominga fue consagrado Gran Campeón Macho en la Exposición Rural de Palermo por su excelencia genética.
  • El logro surge de una alianza que aplica transferencia embrionaria, adaptación al clima del NOA y alimentación basada en subproductos de caña de azúcar.
  • El galardón posiciona a la ganadería tucumana a nivel nacional, impulsa la multiplicación de genética de élite y agrega valor a la cadena cárnica regional.
Resumen generado con IA

Un toro Braford de tres años, fruto del trabajo conjunto entre el Grupo Budeguer y la cabaña La Dominga, se alzó con el Gran Campeonato Macho en la última edición de la Exposición Rural de Palermo. Este galardón consolida una apuesta sostenida por la genética y la producción ganadera regional. Ambos participaron de un nuevo ciclo sobre Campo y Agroindustria en el marco de “Encuentros LA GACETA” y dieron detalles sobre la alianza que les permitió consagrarse ganadores.

El proyecto conjuga la experiencia y el prestigio de Cabaña La Dominga con la capacidad productiva del Grupo Budeguer. Según explicó Alejandro Lauret, propietario de La Dominga, el animal premiado desciende de un reproductor consagrado como Gran Campeón del Congreso Mundial 2022.

Por su parte, Luis Budeguer explicó que la vinculación permite incorporar anualmente unas 1.000 vacas receptoras para ejecutar programas de transferencia embrionaria. Esta sinergia busca que la genética de élite nazca en suelo tucumano y logre multiplicarse hacia diferentes regiones del país.

“Nosotros, a diferencia de La Dominga, somos una cabaña joven. Hemos buscado en la experiencia y en el prestigio de Alejandro una asociación colaborativa que sea exitosa. Entonces, él pone su conocimiento, la genética; y nosotros ponemos nuestra capacidad productiva”, agregó Budeguer.

Adaptabilidad climática y eficiencia productiva

El desarrollo genético responde directamente a los desafíos agroecológicos de la provincia. Al tratarse de una raza híbrida -resultado de la cruza entre Brahman y Hereford-, el Braford aporta una gran adaptabilidad a climas rigurosos, resistencia a la garrapata y tolerancia al calor, mientras que la línea materna asegura un alto estándar de calidad cárnica. “Esta idea asociativa parte primero de dos empresas, de buscar el bien común, de juntar fuerzas y hacer que esa genética nazca en Tucumán y se multiplique en diferentes regiones”. Ante la limitación de superficie para la ganadería intensiva de pastoreo en Tucumán, la estrategia se centra en la eficiencia. Mediante sistemas automatizados de medición de conversión de alimento (RFI), la selección genética prioriza animales que consumen menos y generan más peso en menor tiempo. A esto se suma un riguroso plan sanitario como pilar fundamental del sistema productivo.

ENCUENTROS LA GACETA. Alejandro Lauret (izquierda) y Luis Budeguer (derecha). ENCUENTROS LA GACETA. Alejandro Lauret (izquierda) y Luis Budeguer (derecha).

Economía circular: del grano y la caña a la carne

La expansión de la superficie dedicada a la caña de azúcar impulsó al Grupo Budeguer a diversificarse hacia sistemas de confinamiento intensivo. Actualmente, la firma opera un feedlot con capacidad para 10.000 cabezas y mantiene un rodeo de 10.000 vientres. La integración agroindustrial también permitió desarrollar alternativas de alimentación animal a partir de subproductos locales. Entre las innovaciones destaca el aprovechamiento del despunte verde de la caña durante la cosecha, el cual se pica y ensila para transformarse en una fuente de fibra y energía de calidad. Asimismo, la retención y transformación del maíz producido en la provincia apunta a agregar valor en origen y potenciar la cadena cárnica regional. “Si ese maíz queda en Tucumán y se transforma en carne, también es una manera de agregarle valor”, afirmó el empresario local.

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