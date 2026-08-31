Un toro criado en Tucumán fue elegido Gran Campeón de Palermo y proyecta a la ganadería del NOA

Adaptabilidad climática y eficiencia productiva

El desarrollo genético responde directamente a los desafíos agroecológicos de la provincia. Al tratarse de una raza híbrida -resultado de la cruza entre Brahman y Hereford-, el Braford aporta una gran adaptabilidad a climas rigurosos, resistencia a la garrapata y tolerancia al calor, mientras que la línea materna asegura un alto estándar de calidad cárnica. “Esta idea asociativa parte primero de dos empresas, de buscar el bien común, de juntar fuerzas y hacer que esa genética nazca en Tucumán y se multiplique en diferentes regiones”. Ante la limitación de superficie para la ganadería intensiva de pastoreo en Tucumán, la estrategia se centra en la eficiencia. Mediante sistemas automatizados de medición de conversión de alimento (RFI), la selección genética prioriza animales que consumen menos y generan más peso en menor tiempo. A esto se suma un riguroso plan sanitario como pilar fundamental del sistema productivo.