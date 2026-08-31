El campo reclama rentabilidad, rutas y previsibilidad para seguir produciendo
Resumen para apurados
- Dirigentes del agro en Tucumán reclamaron previsibilidad, rentabilidad y mejoras viales ante los altos costos de transporte que afectan la competitividad en el NOA.
- El costo del flete hacia los puertos se duplicó, absorbiendo hasta el 25% del valor de los granos, en un marco de fuerte deterioro de rutas clave como la 34.
- El sector impulsa el transporte ferroviario, el agregado de valor en origen y la libertad tecnológica para garantizar la viabilidad productiva en los próximos años.
La rentabilidad, los costos de transporte, la infraestructura vial y la previsibilidad se consolidaron como los principales reclamos del sector agropecuario del NOA. José Frías Silva, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), y Hugo Meloni, titular de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), coincidieron en que las condiciones actuales dificultan la planificación y reducen los márgenes de los productores.
“Lo primero que necesitamos hoy es cuidar la rentabilidad”, afirmó Frías Silva en "Encuentros LA GACETA". Según explicó, los márgenes son cada vez más estrechos y obligan a revisar con precisión los costos de cada campaña. Meloni coincidió en la necesidad de contar con reglas claras para una actividad que requiere planificación a largo plazo. “La producción agrícola tiene un horizonte de, como mínimo, un año. Para hacer una buena planificación se necesitan reglas de juego claras”, sostuvo.
Fletes e infraestructura: el costo de producir lejos de los puertos
Los dirigentes señalaron que la distancia a los puertos y el deterioro de las rutas representan una desventaja estructural para el NOA.
“El impacto que están teniendo los fletes sobre la producción en el NOA y el NEA es muy importante”, advirtió Frías Silva. También expresó preocupación por el deterioro de las rutas y consideró que el país está perdiendo infraestructura estratégica. “No lo vería más como un costo, sino como una inversión que se está perdiendo. El país está descapitalizando las rutas”, afirmó.
Meloni graficó el impacto del transporte con los valores de la campaña actual: el flete hasta el puerto, en una distancia cercana a los 900 kilómetros, pasó de entre $40.000 y $45.000 por tonelada a entre $85.000 y $90.000.
“Eso quita competitividad. En un camión de maíz, prácticamente uno de cada cuatro es para pagar el flete al puerto; en el caso de la soja, uno de cada cinco”, explicó.
Además del impacto sobre los costos, Meloni alertó por el deterioro de la seguridad vial y la conectividad en el interior. Mencionó las vidas que se pierden por el mal estado y la falta de señalización de las rutas, y señaló el empeoramiento de corredores nacionales como la ruta 34.
Ferrocarril y agregado de valor
Ante el aumento de los fletes, ambos dirigentes plantearon la necesidad de fortalecer el transporte ferroviario y avanzar en la industrialización de la producción en origen.
“Que haya una vía distinta al camión sería lo ideal. El ferrocarril puede tener un costo de entre la mitad y una tercera parte del transporte por camión”, sostuvo Meloni.
Según explicó, una red ferroviaria eficiente permitiría reducir costos, mejorar la previsibilidad y descongestionar las rutas.
Frías Silva, en tanto, planteó la necesidad de transformar parte de los granos en el NOA para evitar que toda la producción deba trasladarse sin procesar hasta los puertos. “Si convertimos nuestros granos y los usamos como materia prima acá, podemos hacer más eficiente la producción”, afirmó.
Para el titular de la SRT, las obras de infraestructura no pueden quedar relegadas a un horizonte lejano. “Tenemos que producir dentro de los próximos cinco años y preocupa la distancia a los puertos por el elevado costo logístico”, señaló.
Tecnología y libertad para elegir semillas
La necesidad de incorporar tecnología también formó parte de la discusión. Ambos dirigentes coincidieron en que la innovación puede mejorar la competitividad, pero defendieron la libertad de los productores para elegir qué semillas utilizar.
“Avanzar en tecnología no significa que lo que usábamos antes haya estado mal”, sostuvo Frías Silva. En ese sentido, pidió preservar variedades que todavía funcionan en determinadas zonas y permitir su uso mediante el pago de regalías cuando corresponda.
Meloni sostuvo una posición similar: “Es importante que el productor pueda elegir qué quiere sembrar”. Y agregó: “El productor no se suicida: va a hacer lo que sea mejor negocio para él”.