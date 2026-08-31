El citrus busca consolidar su recuperación con el foco en las exigencias internacionales y la competitividad local
Resumen para apurados
- Referentes del citrus tucumano analizaron en La Gaceta los desafíos para consolidar su recuperación ante exigencias globales y costos locales.
- Tras años complejos, el sector busca mejorar su competitividad frente a la presión tributaria, la logística y la fuerte competencia de Sudáfrica.
- La industria apunta a sumar valor agregado con nuevos derivados industriales y lograr previsibilidad macroeconómica para sostener su liderazgo global.
Roberto Sánchez Loria, titular de Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa) y Martín Galiana, director General de Citrícola San Miguel, analizaron en “Encuentros LA GACETA” los desafíos de la actividad, priorizando las altas demandas de calidad e inocuidad de los mercados globales frente a los frentes abiertos de la coyuntura local, desde la estabilidad macroeconómica y los costos logísticos hasta la necesidad de previsibilidad a largo plazo. Luego de años complejos, la agroindustria citrícola tucumana atraviesa un proceso de normalización, aunque la prioridad de la cadena está puesta en responder a las estrictas exigencias internacionales y superar los obstáculos locales vinculados con los costos, la carga tributaria y la logística.
Exigencias y desafíos en los mercados internacionales
El posicionamiento global del sector exige cumplir con estándares rigurosos que van más allá del aspecto visual de la fruta. “El consumidor internacional pide calidad siempre y, aparte de calidad e inocuidad, lo que hace más complejo el mercado. Para lograr esas dos condiciones: mucho esfuerzo y mucha dedicación”, señaló Sánchez Loria en una charla con el periodista José Nazaro, al remarcar que el mundo demanda alimentos seguros. En este segmento, Argentina se posiciona como pionera, aunque compite directamente contra jugadores de peso como Sudáfrica, cuya expansión de producción y comercialización dificulta el escenario global.
En paralelo, el negocio de la fruta fresca y el de los derivados industriales presentan dinámicas propias frente a los mercados de ultramar. Mientras que Tucumán y Argentina sostienen un fuerte liderazgo mundial -concentrando más del 60% del procesamiento global de limón y destacándose en aceite esencial, jugos concentrados y cáscara deshidratada-, la estrategia actual apunta a salir de la comoditización. Mediante trabajos conjuntos con la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), se busca avanzar hacia derivados de mayor valor agregado, como ácidos cítricos y subproductos de las cáscaras.
Realidad local: competitividad, costos y normalización
Tranqueras adentro y en el plano doméstico, la actividad transita un 2026 enfocado en la recuperación y en la eficiencia de los procesos productivos e industriales. Galiana remarcó que las empresas trabajan intensamente en mejorar los rindes, aunque advirtió sobre las asimetrías locales: “Tenemos una mesa de diálogo con los gobiernos provincial, nacional y municipal para buscar alternativas que nos ayuden. No queremos subsidios. Lo que necesitamos es igualar el terreno para poder competir”. En este sentido, la alta presión tributaria y los elevados costos logísticos frente a competidores internacionales complican la ecuación, especialmente en un sector con una vinculación del 90% con el exterior.
Por su parte, Sánchez Loria enfatizó que la previsibilidad macroeconómica es indispensable para proyectar inversiones seguras. Contar con un tipo de cambio libre y un esquema impositivo eficiente resulta clave para evitar distorsiones entre la oferta y la demanda, un desbalance que en el pasado afectó severamente a la rentabilidad. Con una comercialización exterior cercana a las 240.000 toneladas de fruta fresca en mercados como Europa, Estados Unidos y Rusia, y una estabilización en los valores del negocio industrial, la actividad busca consolidar un crecimiento ordenado y sustentable.
Finalmente, ambos referentes destacaron como una fortaleza central del sector la formalización y certificación de prácticamente toda su cadena de empleo intensivo, un diferencial de gran valor ante las exigencias de los clientes internacionales.