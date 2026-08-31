El citrus busca consolidar su recuperación con el foco en las exigencias internacionales y la competitividad local

Realidad local: competitividad, costos y normalización

Tranqueras adentro y en el plano doméstico, la actividad transita un 2026 enfocado en la recuperación y en la eficiencia de los procesos productivos e industriales. Galiana remarcó que las empresas trabajan intensamente en mejorar los rindes, aunque advirtió sobre las asimetrías locales: “Tenemos una mesa de diálogo con los gobiernos provincial, nacional y municipal para buscar alternativas que nos ayuden. No queremos subsidios. Lo que necesitamos es igualar el terreno para poder competir”. En este sentido, la alta presión tributaria y los elevados costos logísticos frente a competidores internacionales complican la ecuación, especialmente en un sector con una vinculación del 90% con el exterior.