La Hilux, en el centro de la propuesta de Line Up para el campo

“Tenemos herramientas de financiación que se adaptan al ciclo del agro, porque sabemos que no es continuo el ingreso de dinero. Por ahí tenemos herramientas que coinciden con la cosecha, por ejemplo”, explicó. La posventa forma parte de esa estrategia, tanto en la capital como en el sur de la provincia. “Tenemos la postventa bastante desarrollada tanto acá como en el sur de la provincia; ahí brindamos soluciones integrales y a demanda también”.Álvarez explicó que ese acompañamiento implica estar disponible ante las necesidades de los clientes. También mencionó la disponibilidad de repuestos y la cobertura de servicios oficiales.