La Hilux, en el centro de la propuesta de Line Up para el campo
Resumen para apurados
- Máximo Álvarez, director de Line Up, presentó en Tucumán la propuesta integral de Toyota Hilux para el sector agropecuario del NOA, orientada a sostener su operatividad.
- El plan incluye financiación adaptada al ciclo de cosecha, planes de ahorro, alquiler de flotas, servicios posventa multimarca y provisión de autoelevadores.
- La concesionaria busca afianzar su liderazgo de más de 20 años y consolidar un vínculo de largo plazo con los productores como socios estratégicos de la región.
La Toyota Hilux ocupa un lugar central en la propuesta de Line Up para el sector agropecuario. La camioneta, utilizada como herramienta de trabajo en el campo, se complementa con distintas alternativas de acceso, financiación y servicios de posventa orientados a garantizar la continuidad operativa de los productores.
Así lo explicó Máximo Álvarez, director de Line Up, durante su participación en el ciclo “Encuentros LA GACETA", donde destacó la relación de la marca con el campo en Tucumán y el NOA.
“Line Up y Toyota especialmente siempre estuvieron muy de la mano con lo que es el campo en la provincia y en todo el NOA. Para nosotros son socios estratégicos los productores, por eso siempre nos hemos preocupado por brindar el mejor servicio”, afirmó.
Álvarez remarcó el posicionamiento de la Hilux dentro de la oferta de la empresa. “Tenemos la Toyota Hilux en particular, que ya lleva más de 20 años como primera en el mercado y creo que es el resultado de una construcción de confianza por parte de la marca, de nuestro concesionario y por el producto que tenemos”.
Continuidad operativa
De acuerdo con Álvarez, uno de los principales objetivos de la propuesta de Line Up para el sector es evitar que la actividad se detenga por problemas. “Nosotros consideramos que el campo lo que más necesita es continuidad operativa, que no frenen las camionetas, que no frenen el trabajo”, afirmó. Con ese objetivo, la empresa “brinda un servicio integral”, subrayó.
“Tenemos herramientas de financiación que se adaptan al ciclo del agro, porque sabemos que no es continuo el ingreso de dinero. Por ahí tenemos herramientas que coinciden con la cosecha, por ejemplo”, explicó. La posventa forma parte de esa estrategia, tanto en la capital como en el sur de la provincia. “Tenemos la postventa bastante desarrollada tanto acá como en el sur de la provincia; ahí brindamos soluciones integrales y a demanda también”.Álvarez explicó que ese acompañamiento implica estar disponible ante las necesidades de los clientes. También mencionó la disponibilidad de repuestos y la cobertura de servicios oficiales.
Servicios para flotas multimarca
La propuesta también se extiende a empresas y productores que cuentan con flotas integradas por vehículos de diferentes marcas. Álvarez destacó el servicio T-Service, ubicado en la esquina de las avenidas Ejército del Norte y Belgrano, destinado al mantenimiento de vehículos de cualquier marca.
Dentro de ese esquema, la empresa ofrece alquiler de unidades para reforzar flotas durante determinados períodos del año. “Tenemos alquiler de flotas de unidades. Sabemos que mucho de lo que está relacionado con el agro es estacional, por lo tanto, si necesitan un refuerzo en su flota en determinados meses del año, nosotros tenemos a disposición vehículos para alquiler”, explicó.
La propuesta integral también incluye soluciones vinculadas con la logística y el movimiento de materiales. “Para el traslado de pallets, logística de guardado de materia prima, de materiales. Tenemos todo lo que es la línea de autoelevadores de Toyota, la cual es muy amplia, desde equipos a combustión hasta eléctricos, hasta diésel”.
“Nosotros, en particular, tenemos diversos productos para ofrecerles a los clientes”, explicó Álvarez. Entre las alternativas mencionó el plan de ahorro, al que definió como una herramienta que permite acceder al vehículo en distintos contextos. “Lo que es atemporal a los contextos podría ser el plan de ahorro, digamos”. Además, Line Up ofrece financiación tradicional y diferentes modalidades de leasing.
A esas alternativas se suma la posibilidad de entregar un vehículo como parte de pago. “También tomamos vehículos usados en parte de pago”, indicó. El objetivo final, sostuvo, es construir una relación de largo plazo con el productor a partir de la importancia que tiene el vehículo como herramienta de trabajo.