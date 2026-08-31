Catalina Rocchia Ferro: “La actividad sucroalcoholera está en plena expansión”

Más capacidad para Tucumán

Uno de los principales desafíos, sostuvo, es ampliar la capacidad de molienda. Tucumán produce alrededor de 19 millones de toneladas de caña, pero en la última campaña molió 17,7 millones.“Nos falta capacidad productiva y nuestros próximos 10 años tienen que apuntar a eso”, afirmó. En ese sentido, planteó la posibilidad de ampliar los ingenios existentes o incluso sumar nueva infraestructura industrial. También mencionó la necesidad de avanzar en investigación, nuevas variedades de caña y tecnologías que permitan elevar el rendimiento del sector.