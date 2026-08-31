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Catalina Rocchia Ferro: “La actividad sucroalcoholera está en plena expansión”

La directora de Compañía Azucarera Los Balcanes destacó el potencial de los biocombustibles, la generación de energía y los mercados del azúcar. También reclamó nuevas inversiones, mayor capacidad industrial y políticas públicas previsibles.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Encuentros LA GACETA, Catalina Rocchia Ferro afirmó en Tucumán que el sector sucroalcoholero se expande y necesita inversiones para elevar su capacidad productiva.
  • La industria molió 17,7 millones de toneladas de caña y respaldó la ley de biocombustibles gracias al consenso alcanzado entre petroleras, provincias y productores.
  • El sector proyecta ampliar ingenios y cogenerar más energía a 15 años para sostener 60.000 empleos, sujeto a reglas claras y acceso a financiamiento.
Resumen generado con IA

La actividad sucroalcoholera atraviesa una etapa de expansión, pero enfrenta el desafío de transformar su potencial en nuevas inversiones y mayor capacidad productiva. Así lo afirmó Catalina Rocchia Ferro, directora de Compañía Azucarera Los Balcanes, durante su participación en el ciclo “Encuentros LA GACETA”.

“La actividad está en un momento de plena expansión”, sostuvo la empresaria, quien destacó el vínculo histórico y social de la caña de azúcar con Tucumán. “Ser azucarero y ser tucumano es una pasión”, afirmó.

Rocchia Ferro señaló que el sector tiene cuatro grandes oportunidades: el bioetanol, los mercados del azúcar, la generación de energía y la ampliación de la capacidad industrial.

Bioetanol e inversiones

La directora de Los Balcanes respaldó el proyecto de ley de biocombustibles impulsado por la senadora Patricia Bullrich y valoró el consenso alcanzado entre petroleras, provincias, productores e industriales.

“Hemos llegado a consensuar un punto en donde todas las partes ganan. Dejó de ser un juego de suma cero”, afirmó durante la entrevista.

Según explicó, una mayor demanda de bioetanol podría impulsar la producción y atraer inversiones. “Si el precio acompaña, las inversiones vienen”, resumió.  También destacó la posibilidad de que las provincias puedan aumentar los cortes de biocombustibles y consideró que el desarrollo del sector debe formar parte de una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer la soberanía energética.

EN LA GACETA. Catalina Rocchia Ferro, directora de Compañía Azucarera Los Balcanes, en Encuentros. EN LA GACETA. Catalina Rocchia Ferro, directora de Compañía Azucarera Los Balcanes, en Encuentros.

Más capacidad para Tucumán

Uno de los principales desafíos, sostuvo, es ampliar la capacidad de molienda. Tucumán produce alrededor de 19 millones de toneladas de caña, pero en la última campaña molió 17,7 millones.“Nos falta capacidad productiva y nuestros próximos 10 años tienen que apuntar a eso”, afirmó. En ese sentido, planteó la posibilidad de ampliar los ingenios existentes o incluso sumar nueva infraestructura industrial. También mencionó la necesidad de avanzar en investigación, nuevas variedades de caña y tecnologías que permitan elevar el rendimiento del sector.

Para concretar esas inversiones, reclamó reglas claras y previsibilidad. “Necesitamos políticas que nos permitan decir: de acá a 15 años, ¿qué podemos hacer?, ¿qué va a pasar?”, planteó.

Energía y empleo

La cogeneración a partir del bagazo es otra de las áreas con mayor potencial. Ese residuo de la molienda se quema en calderas para producir vapor y generar electricidad.

En Los Balcanes, explicó, la empresa cogenera entre 6 y 7 megavatios por hora y cuenta con un contrato firmado con Cammesa. Además, consideró que Tucumán podría aprovechar otros residuos agrícolas, como el RAC, aunque advirtió que el acceso al financiamiento sigue siendo una limitación.

Rocchia Ferro remarcó que la actividad moviliza a más de 3.000 cañeros independientes y a una amplia red de contratistas, talleres y proveedores. Según indicó, más de 60.000 personas dependen directa e indirectamente de la industria azucarera en el norte del país.

“La actividad tiene mucho para darle a la sociedad, sobre todo fuente de trabajo”, afirmó. Y concluyó: “Es un emblema de lucha para Tucumán”.

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