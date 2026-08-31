De la sequía a la gloria: los cuatro títulos que reescribieron la historia de Lionel Messi
El ciclo de Lionel Scaloni desarmó dos décadas de "Messidependencia" para rodear al capitán de un equipo más equilibrado. Cómo el Maracaná, Wembley, Lusail y Miami construyeron la era más dominante del fútbol argentino.
Resumen para apurados
- Lionel Messi y la Selección argentina conquistaron cuatro títulos entre 2021 y 2024 bajo Lionel Scaloni, transformando el esquema táctico y cortando una sequía de décadas.
- Scaloni desarmó años de 'Messidependencia' con un mediocampo equilibrado y jóvenes figuras, permitiendo a Messi gestionar energías y brillar en momentos decisivos.
- La consagración en el Maracaná, Wembley, Lusail y Miami consolidó una identidad colectiva resiliente, dejando una huella histórica y un legado dominante en el fútbol argentino.
El verdadero punto de inflexión en la historia reciente de la selección argentina no vino solo de la inspiración individual de su capitán, sino de un cambio de fondo en cómo se pensaba el equipo. Durante más de una década, los distintos técnicos armaron esquemas donde Lionel Messi tenía que hacerse cargo, al mismo tiempo, de la gestación del juego, la aceleración en ataque y la definición. Esa "Messidependencia" concentraba toda la responsabilidad ofensiva en un solo jugador y terminaba haciendo previsibles los ataques del equipo frente a rivales de jerarquía.
La llegada de Lionel Scaloni cambió esa dinámica desde la base, armando un equipo que no dependía solo de Messi. Con un mediocampo con más criterio de posesión e intensidad —al principio con Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso—, el rosarino dejó de tener que bajar hasta la mitad de cancha a buscar la pelota. Messi pasó de ser el único que resolvía todo a ser la pieza clave de un equipo más armado, administrando mejor sus energías para aparecer en los sectores donde generaba más daño.
El primer gran quiebre emocional llegó el 10 de julio de 2021 en el Maracaná. En una noche que cortó una sequía de 28 años sin títulos importantes, Argentina le ganó 1-0 a Brasil en su propia cancha. Messi terminó ese torneo como goleador con cuatro tantos y también como el que más asistencias dio, con cinco, pero la imagen que quedó grabada fue la de la semifinal ante Colombia, cuando jugó más de cuarenta minutos con el tobillo izquierdo sangrando. El final del partido en Río de Janeiro cerró viejas heridas y generó una conexión muy fuerte entre el plantel y el país.
Con esa confianza en alza, la Selección volvió a mostrar su nivel el 1 de junio de 2022 en la Finalissima jugada en Wembley. Con un fútbol dinámico y vertical, el equipo le ganó 3-0 a Italia, campeona de Europa vigente. Messi fue elegido mejor jugador de la final tras dar dos asistencias y manejar los tiempos del partido, dejando claro que el equipo también podía medirse de igual a igual con la élite europea.
El punto más alto llegó seis meses después, en el Mundial de Qatar 2022. Con las exigencias del torneo, el equipo se fortaleció con la frescura de jóvenes como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. En Qatar, Messi anotó siete goles, dio tres asistencias y marcó en fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal y final. Su doblete en la definición ante Francia en Lusail y la calma para ejecutar su penal en la tanda final le sirvieron para lograr el sueño máximo.
El ciclo del tetracampeonato se cerró en julio de 2024 con la Copa América en Estados Unidos frente a Colombia. En ese partido en Miami, la solidez del equipo se puso a prueba cuando Messi tuvo que salir lesionado y entre lágrimas en el segundo tiempo. Lejos de venirse abajo sin su capitán, el equipo respondió con carácter y aseguró el bicampeonato continental, mostrando que ya tenía una identidad propia, capaz de sostener a su líder en cualquier circunstancia.