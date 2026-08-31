De la sequía a la gloria: los cuatro títulos que reescribieron la historia de Lionel Messi

El primer gran quiebre emocional llegó el 10 de julio de 2021 en el Maracaná. En una noche que cortó una sequía de 28 años sin títulos importantes, Argentina le ganó 1-0 a Brasil en su propia cancha. Messi terminó ese torneo como goleador con cuatro tantos y también como el que más asistencias dio, con cinco, pero la imagen que quedó grabada fue la de la semifinal ante Colombia, cuando jugó más de cuarenta minutos con el tobillo izquierdo sangrando. El final del partido en Río de Janeiro cerró viejas heridas y generó una conexión muy fuerte entre el plantel y el país.