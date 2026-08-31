Las tres cicatrices de Lionel Messi: cómo las finales perdidas forjaron el carácter de la era dorada

El primer golpe fue el 13 de julio de 2014 en Río de Janeiro. Con Alejandro Sabella al mando, Argentina se paró desde la solidez defensiva y le dejó a Messi la tarea de resolver los partidos en campo rival. Sus cuatro goles en la fase de grupos y la asistencia clave ante Suiza marcaron el nivel del equipo en el torneo, pero el gol de Mario Götze en el minuto 113 de la prórroga cortó la ilusión en el Maracaná. Messi recibió un Balón de Oro con gusto amargo en la premiación.