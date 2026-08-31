Messi se despide de la selección argentina: cómo fueron sus 20 años con la camiseta que más amó

El comunicado que cerró el ciclo

Ese cierre llegó antes de lo que muchos esperaban y, a la vez, después de mucho pensarlo. El 19 de julio de 2026, en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey, Argentina perdió 1 a 0 la final del Mundial ante España, con un gol de Ferran Torres en el alargue, y Messi disputó ahí su último partido mundialista. En las semanas posteriores, marcadas también por la muerte de su padre, Jorge, el capitán fue madurando la decisión que finalmente comunicó a través de sus redes sociales, tras confesar que lo había pensado mucho desde la final: "quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección". Con esas palabras cerró veinte años de una historia que empezó con una expulsión sin sentido, en 2005, y terminó con tres estrellas más en el pecho de la camiseta albiceleste.