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Messi se despide de la selección argentina: cómo fueron sus 20 años con la camiseta que más amó

El capitán confirmó su retiro de la Albiceleste semanas después de la final perdida ante España en el Mundial 2026: un repaso por dos décadas de historia compartida.

ADIÓS. El capitán argentino anunció su retiro de la Selección dos décadas después de su debut, con tres títulos mayores y un lugar ya asegurado en la historia del fútbol nacional.
ADIÓS. El capitán argentino anunció su retiro de la Selección dos décadas después de su debut, con tres títulos mayores y un lugar ya asegurado en la historia del fútbol nacional.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina tras disputar la final del Mundial 2026 y luego de 20 años de carrera vistiendo la camiseta albiceleste.
  • Tras debutar en 2005 y superar dolorosas finales perdidas, el capitán lideró la etapa dorada que incluyó dos Copas América y la consagración en Qatar 2022.
  • Su adiós cierra la era más laureada del fútbol contemporáneo nacional y da inicio a una profunda renovación generacional en el seleccionado argentino.
Resumen generado con IA

El 9 de octubre de 2005, con apenas 18 años y una camiseta que todavía le quedaba grande en las expectativas, Lionel Messi pisó por primera vez una cancha con la selección argentina: ingresó desde el banco ante Perú, en el estadio Monumental, y a los pocos minutos fue expulsado sin haber tocado la pelota más de dos veces. Nadie imaginó, esa noche, que aquel debut torpe sería el primer capítulo de la relación más larga e intensa de un futbolista con su país.

Esa promesa se transformó en frustración entre 2014 y 2016. Argentina perdió la final del Mundial de Brasil ante Alemania y luego cayó en dos finales consecutivas de la Copa América, ante Chile, en 2015 y 2016. Tras errar un penal decisivo en la definición de la Copa América Centenario, el capitán anunció, entre lágrimas, que no volvería a jugar para el combinado nacional: "Se terminó para mí la Selección", dijo aquella noche en Nueva Jersey. La decisión no duró demasiado: dos meses después, convencido por dirigentes, compañeros y una hinchada que se negaba a dejarlo ir, volvió a ponerse la cinta de capitán.

Un regreso cargado de gloria

El regreso terminó reescribiendo la historia. Entre 2021 y 2024, la Selección conquistó cuatro títulos con Messi como líder futbolístico y emocional: la Copa América de Brasil, la Finalissima ante Italia, el Mundial de Qatar -la consagración que le faltaba- y una nueva Copa América en Estados Unidos. Aquellos años borraron de un plumazo las críticas de la década anterior y consolidaron al rosarino como el máximo goleador, el máximo asistidor y el jugador con más partidos en la historia del seleccionado.

El primer adiós formal llegó el 4 de septiembre de 2025, en el Monumental, ante Venezuela, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Fue su última función oficial en suelo argentino y la vivió rodeado de toda su familia, entre lágrimas y una ovación que se extendió varios minutos. "Es un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias", había anticipado días antes, sin animarse todavía a hablar de un retiro definitivo.

El comunicado que cerró el ciclo

Ese cierre llegó antes de lo que muchos esperaban y, a la vez, después de mucho pensarlo. El 19 de julio de 2026, en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey, Argentina perdió 1 a 0 la final del Mundial ante España, con un gol de Ferran Torres en el alargue, y Messi disputó ahí su último partido mundialista. En las semanas posteriores, marcadas también por la muerte de su padre, Jorge, el capitán fue madurando la decisión que finalmente comunicó a través de sus redes sociales, tras confesar que lo había pensado mucho desde la final: "quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección". Con esas palabras cerró veinte años de una historia que empezó con una expulsión sin sentido, en 2005, y terminó con tres estrellas más en el pecho de la camiseta albiceleste.

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