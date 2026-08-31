Créditos: debuta el nuevo sistema de cobro con débito en cuenta, aunque los bancos anticipan un uso acotado

Resumen para apurados
- El Banco Central puso en marcha hoy en Argentina el Cobro con Transferencia (CCT), un sistema para debitar cuotas de créditos y evitar fraudes bancarios.
- El CCT reemplaza al esquema Debin tras detectarse estafas. La norma fija un tope cuota-ingreso del 30% y permite debitar solo de la cuenta donde se acreditó el crédito.
- Aunque los bancos prevén un uso inicial acotado, la medida responsabiliza a prestamistas ante fraudes y busca evitar el sobreendeudamiento de las familias.
A partir de hoy, entra en vigencia el sistema de "Cobro con Transferencia (CCT)", una herramienta diseñada por el Banco Central (BCRA) para automatizar el pago de cuotas de préstamos. La medida, dictada originalmente en marzo, permitirá a bancos y proveedores no financieros de crédito debitar los importes directamente de las cuentas que indiquen los usuarios, bajo un esquema que busca mayor seguridad y transparencia.
El reemplazo del Debin para prevenir estafas
La nueva herramienta surgió como una evolución necesaria frente a las vulnerabilidades de los mecanismos anteriores. Hasta ahora, el esquema principal era el Debin, un sistema en el que el cliente proporcionaba su CBU para que se cobraran los importes adeudados. Sin embargo, el BCRA decidió discontinuarlo para este fin debido a que “se prestó a estafas”.
A diferencia del modelo previo, el Cobro con Transferencia establece una restricción clave: la entidad que otorga el crédito solo podrá debitar la cuota de la cuenta en la que efectivamente desembolsó el préstamo. Si bien el sistema estará operativo desde hoy tras vencerse el plazo de adecuación tecnológica, fuentes de bancos privados confirmaron que el CCT tendrá un “alcance limitado” en sus etapas iniciales.
Topes al endeudamiento y protección del salario
Para evitar abusos y proteger la salud financiera de los tomadores de crédito, el nuevo régimen incorpora normativas estrictas. Una de las más relevantes es que “limita la relación cuota/ingreso al 30% al momento de la originación del crédito”, con el objetivo explícito de prevenir el sobreendeudamiento. Además, el sistema solo admite el cobro de cuotas que sean fijas e iguales durante toda la vida del contrato.
En cuanto a la ejecución del cobro, el CCT prohíbe los débitos incesantes que agotan el saldo de las cuentas. La norma “establece topes para los intentos de cobro de cada cuota: un intento inicial y hasta dos reintentos, a las 48 y 96 horas”. Asimismo, los prestamistas están obligados a notificar al cliente por medios electrónicos el día hábil previo a que el débito impacte en su cuenta.
Consentimiento del usuario y responsabilidad por fraude
El sistema pone el control en manos del cliente, quien debe otorgar su consentimiento explícito por única vez antes de que comiencen los débitos. El BCRA garantiza además la “posibilidad de dar de baja inmediatamente el consentimiento”, un trámite que podrá realizarse tanto ante el prestamista como ante el banco o billetera donde se encuentra la cuenta.
Finalmente, el esquema busca alinear los incentivos de seguridad. “Asigna la responsabilidad ante casos de fraude al prestamista”, lo que obliga a las entidades a ser rigurosas en la verificación de identidad.