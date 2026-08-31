Créditos: debuta el nuevo sistema de cobro con débito en cuenta, aunque los bancos anticipan un uso acotado

Topes al endeudamiento y protección del salario

Para evitar abusos y proteger la salud financiera de los tomadores de crédito, el nuevo régimen incorpora normativas estrictas. Una de las más relevantes es que “limita la relación cuota/ingreso al 30% al momento de la originación del crédito”, con el objetivo explícito de prevenir el sobreendeudamiento. Además, el sistema solo admite el cobro de cuotas que sean fijas e iguales durante toda la vida del contrato.