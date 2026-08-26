EconomíaNoticias económicas

RIMI: ARCA implementa el Sistema de Gestión de Inversiones para tramitar los beneficios fiscales

El SGI busca centralizar y digitalizar la administración de incentivos fiscales vinculados con inversiones productivas, según el fisco.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución General 5889/2026. ARCA
La medida fue dispuesta mediante la Resolución General 5889/2026. ARCA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ARCA implementó en Argentina el Sistema de Gestión de Inversiones mediante la RG 5889/2026 para tramitar beneficios fiscales del Régimen para Medianas Inversiones.
  • La herramienta digitaliza el RIMI, marco creado por la Ley de Modernización Laboral que otorga amortización acelerada en Ganancias y recupero de IVA a inversiones productivas.
  • La plataforma busca reducir la burocracia, operar sin papeles y optimizar los controles previos del fisco antes de liquidar las declaraciones juradas de las empresas.
Resumen generado con IA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), un servicio web destinado a registrar proyectos de inversión, seleccionar beneficios tributarios y efectuar el seguimiento de los regímenes promocionales incorporados al sistema. En esta primera etapa, la plataforma se aplicará al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

La medida fue dispuesta mediante la Resolución General 5889/2026, publicada en el Boletín Oficial. El SGI busca centralizar y digitalizar la administración de incentivos fiscales vinculados con inversiones productivas, con validaciones tempranas basadas en la información disponible en las bases de datos de ARCA.

Marcan aciertos y errores en el proyecto de reforma del BCRA

Marcan aciertos y errores en el proyecto de reforma del BCRA

Qué es el RIMI

El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) fue creado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Su objetivo es promover inversiones medianas, tanto nacionales como extranjeras, destinadas a actividades productivas en la Argentina.

El régimen contempla dos beneficios tributarios principales para inversiones en bienes muebles amortizables y obras realizadas en el país, siempre que se alcance el monto mínimo de inversión exigido dentro de un plazo de dos años:

Debate de industriales: el bioetanol se “desmarca” del biodiésel por la nueva ley

Debate de industriales: el bioetanol se “desmarca” del biodiésel por la nueva ley

- Amortización acelerada en el impuesto a las ganancias.

- Devolución de créditos fiscales en el impuesto al valor agregado (IVA).

En términos simples, la amortización acelerada permite computar fiscalmente en plazos más breves el desgaste o consumo económico de determinados bienes de uso, anticipando su deducción en el impuesto a las ganancias. Por su parte, el recupero de IVA procura evitar que los créditos fiscales originados en inversiones productivas queden inmovilizados durante un período prolongado.

El nuevo circuito digital

A través del SGI, los contribuyentes alcanzados por el RIMI podrán administrar integralmente sus proyectos de inversión y los beneficios asociados. La herramienta permitirá:

- Informar las inversiones productivas y asociarlas con cada proyecto.

- Indicar, cuando corresponda, la fecha de puesta en marcha de la inversión.

- Registrar o vincular los comprobantes que respalden las erogaciones efectuadas.

- Seleccionar el beneficio fiscal que se pretende utilizar.

- Seguir la evolución de las inversiones informadas.

- Presentar la documentación adicional que requiera el sistema según las características del régimen.

ARCA pondrá a disposición del contribuyente los comprobantes electrónicos que ya se encuentren registrados en sus bases de datos. El responsable deberá validarlos y, de corresponder, podrá ingresar ajustes, modificaciones, incorporaciones o eliminaciones mediante carga manual o importación de datos.

La implementación apunta a reducir la carga administrativa, favorecer una gestión sin papeles y mejorar los controles previos sobre los datos informados, antes de que el beneficio se exteriorice en las declaraciones juradas o solicitudes de recupero.

Cómo se gestionan los beneficios

La elección del beneficio tributario deberá realizarse al registrar el proyecto de inversión en el SGI. El procedimiento varía según el incentivo aplicable.

La norma también exige consistencia entre los datos cargados en el SGI y la declaración jurada del impuesto a las ganancias: los bienes informados y la amortización computada deberán coincidir con la información registrada en el sistema.




Temas Gobierno nacionalArgentinaAgencia de Recaudación y Control Aduanero ARCA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La trampa del pago mínimo: en Tucumán, dos de cada 10 pesos que se deben ya cayeron en mora

La trampa del pago mínimo: en Tucumán, dos de cada 10 pesos que se deben ya cayeron en mora

Los activos argentinos cortan la racha negativa: rebotan los bonos y el riesgo país cede tras 14 jornadas

Los activos argentinos cortan la racha negativa: rebotan los bonos y el riesgo país cede tras 14 jornadas

Comienza Expo AgroSur 2026

Comienza Expo AgroSur 2026

Seguí en vivo la segunda edición de la Cumbre de Bioetanol Impulsando el futuro del bioetanol en Argentina

Seguí en vivo la segunda edición de la Cumbre de Bioetanol "Impulsando el futuro del bioetanol en Argentina"

La inflación bajará, pero no arrancará con 0 en agosto

La inflación bajará, pero no arrancará con "0" en agosto

Lo más popular
Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital
1

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000
2

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000

Tragedia en Santiago del Estero: un recolector murió aplastado por la compactadora del camión de basura
3

Tragedia en Santiago del Estero: un recolector murió aplastado por la compactadora del camión de basura

“¡Me está amenazando!”: Fuerte cruce entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos en la Legislatura
4

“¡Me está amenazando!”: Fuerte cruce entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos en la Legislatura

Sanatorio del Sur: vanguardia médica, tecnología de precisión y compromiso integral
5

Sanatorio del Sur: vanguardia médica, tecnología de precisión y compromiso integral

Ranking notas premium
Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital
1

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos
2

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT
3

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT

Desde el Procrear, Jaldo se diferenció de la gestión de Milei y cargó contra LLA
4

Desde el Procrear, Jaldo se diferenció de la gestión de Milei y cargó contra LLA

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
5

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Más Noticias
“¡Me está amenazando!”: Fuerte cruce entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos en la Legislatura

“¡Me está amenazando!”: Fuerte cruce entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos en la Legislatura

Se desregula la industria automotriz: nuevos estándares de seguridad y apertura a mercados internacionales

Se desregula la industria automotriz: nuevos estándares de seguridad y apertura a mercados internacionales

Tragedia en Santiago del Estero: un recolector murió aplastado por la compactadora del camión de basura

Tragedia en Santiago del Estero: un recolector murió aplastado por la compactadora del camión de basura

Luis Caputo brindará una conferencia este miércoles y anunciará nuevas medidas económicas

Luis Caputo brindará una conferencia este miércoles y anunciará nuevas medidas económicas

Tini Stoessel habría auditado a su papá y hay una cifra millonaria en disputa

Tini Stoessel habría auditado a su papá y hay una cifra millonaria en disputa

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000

Comentarios