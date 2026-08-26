RIMI: ARCA implementa el Sistema de Gestión de Inversiones para tramitar los beneficios fiscales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), un servicio web destinado a registrar proyectos de inversión, seleccionar beneficios tributarios y efectuar el seguimiento de los regímenes promocionales incorporados al sistema. En esta primera etapa, la plataforma se aplicará al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).