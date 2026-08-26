RIMI: ARCA implementa el Sistema de Gestión de Inversiones para tramitar los beneficios fiscales

Resumen para apurados
- ARCA implementó en Argentina el Sistema de Gestión de Inversiones mediante la RG 5889/2026 para tramitar beneficios fiscales del Régimen para Medianas Inversiones.
- La herramienta digitaliza el RIMI, marco creado por la Ley de Modernización Laboral que otorga amortización acelerada en Ganancias y recupero de IVA a inversiones productivas.
- La plataforma busca reducir la burocracia, operar sin papeles y optimizar los controles previos del fisco antes de liquidar las declaraciones juradas de las empresas.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), un servicio web destinado a registrar proyectos de inversión, seleccionar beneficios tributarios y efectuar el seguimiento de los regímenes promocionales incorporados al sistema. En esta primera etapa, la plataforma se aplicará al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).
La medida fue dispuesta mediante la Resolución General 5889/2026, publicada en el Boletín Oficial. El SGI busca centralizar y digitalizar la administración de incentivos fiscales vinculados con inversiones productivas, con validaciones tempranas basadas en la información disponible en las bases de datos de ARCA.
Qué es el RIMI
El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) fue creado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Su objetivo es promover inversiones medianas, tanto nacionales como extranjeras, destinadas a actividades productivas en la Argentina.
El régimen contempla dos beneficios tributarios principales para inversiones en bienes muebles amortizables y obras realizadas en el país, siempre que se alcance el monto mínimo de inversión exigido dentro de un plazo de dos años:
- Amortización acelerada en el impuesto a las ganancias.
- Devolución de créditos fiscales en el impuesto al valor agregado (IVA).
En términos simples, la amortización acelerada permite computar fiscalmente en plazos más breves el desgaste o consumo económico de determinados bienes de uso, anticipando su deducción en el impuesto a las ganancias. Por su parte, el recupero de IVA procura evitar que los créditos fiscales originados en inversiones productivas queden inmovilizados durante un período prolongado.
El nuevo circuito digital
A través del SGI, los contribuyentes alcanzados por el RIMI podrán administrar integralmente sus proyectos de inversión y los beneficios asociados. La herramienta permitirá:
- Informar las inversiones productivas y asociarlas con cada proyecto.
- Indicar, cuando corresponda, la fecha de puesta en marcha de la inversión.
- Registrar o vincular los comprobantes que respalden las erogaciones efectuadas.
- Seleccionar el beneficio fiscal que se pretende utilizar.
- Seguir la evolución de las inversiones informadas.
- Presentar la documentación adicional que requiera el sistema según las características del régimen.
ARCA pondrá a disposición del contribuyente los comprobantes electrónicos que ya se encuentren registrados en sus bases de datos. El responsable deberá validarlos y, de corresponder, podrá ingresar ajustes, modificaciones, incorporaciones o eliminaciones mediante carga manual o importación de datos.
La implementación apunta a reducir la carga administrativa, favorecer una gestión sin papeles y mejorar los controles previos sobre los datos informados, antes de que el beneficio se exteriorice en las declaraciones juradas o solicitudes de recupero.
Cómo se gestionan los beneficios
La elección del beneficio tributario deberá realizarse al registrar el proyecto de inversión en el SGI. El procedimiento varía según el incentivo aplicable.
La norma también exige consistencia entre los datos cargados en el SGI y la declaración jurada del impuesto a las ganancias: los bienes informados y la amortización computada deberán coincidir con la información registrada en el sistema.