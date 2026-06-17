Plazo fijo: cuánto ganás al invertir $1.000.000 a 30 días en junio de 2026

Los rendimientos más competitivos en los bancos públicos

Al analizar las pizarras digitales de las principales entidades financieras del país para una inversión de $1.000.000 a un plazo de 30 días, se evidencian marcadas diferencias en los rendimientos. El gran ganador de esta comparativa es el Banco Provincia (según se observa en los últimos reportes oficiales), entidad que ofrece la propuesta más competitiva del lote con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19,5%. De esta manera, el ahorrista que deposite su capital en la banca bonaerense percibirá un total de $16.027,40 puramente en concepto de intereses ganados, retirando al vencimiento un monto neto de $1.016.027,40.