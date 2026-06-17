Plazo fijo: cuánto ganás al invertir $1.000.000 a 30 días en junio de 2026

Resumen para apurados
- En junio de 2026, los bancos argentinos ofrecen rendimientos dispares para plazos fijos de $1.000.000 a 30 días, liderando el Banco Provincia con una tasa del 19,5% anual.
- Mientras Banco Provincia rinde $16.027 de interés, Banco Nación ofrece 19% digital, BBVA 18,75% y Galicia un 15%, generando una brecha de más de $3.600 entre las opciones.
- Esta dispersión de tasas evidencia la importancia de comparar opciones antes de invertir, clave para maximizar ganancias en el desafiante escenario financiero local.
Las tasas de interés en las inversiones en plazo fijo siguen siendo una de las variables a considerar por los ahorristas, quienes buscan entre los instrumentos financieros qué alternativa es la más conveniente. Para determinar qué colocación puede rendir mejor, una comparativa de montos invertidos puede dar cuenta de cuál es la institución bancaria que otorga los mayores beneficios.
Los plazos fijos ofrecen ganancias al depositar el dinero durante un tiempo determinado a cambio de una tasa de interés fija. Los principales bancos presentan simuladores en los que se pueden comparar los diferentes rendimientos nominales con el monto específico que se desea colocar. Además, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica una tabla comparativa con las tasas de los 10 bancos con mayor volumen de depósitos y ordenadas según el interés más conveniente.
Los rendimientos más competitivos en los bancos públicos
Al analizar las pizarras digitales de las principales entidades financieras del país para una inversión de $1.000.000 a un plazo de 30 días, se evidencian marcadas diferencias en los rendimientos. El gran ganador de esta comparativa es el Banco Provincia (según se observa en los últimos reportes oficiales), entidad que ofrece la propuesta más competitiva del lote con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19,5%. De esta manera, el ahorrista que deposite su capital en la banca bonaerense percibirá un total de $16.027,40 puramente en concepto de intereses ganados, retirando al vencimiento un monto neto de $1.016.027,40.
Un escalón por debajo se ubica el Banco Nación (cuyos datos se detallan en las plataformas electrónicas). A través de su canal digital, la entidad oficial otorga una TNA del 19,00% (con una TEA del 20,75%), lo que genera una ganancia de $15.616,44 y un acumulado final de $1.015.616,44. Cabe destacar que si el trámite se realiza de forma presencial en la sucursal, el rendimiento disminuye notablemente, ya que la tasa cae al 15,50% anual, reportando apenas $12.739,73 de interés.
Cuánto obtenés al invertir en plazos fijos de privados
En la continuidad del ranking, el sector privado muestra utilidades intermedias y más relegadas. El Banco BBVA se posiciona en el tercer lugar de la muestra al ofrecer una TNA del 18,75%. Al cabo del mes de depósito, esta alternativa devuelve un interés ganado de $15.410,96, redondeando un reembolso total para el usuario de $1.015.410,96.
Finalmente, la opción menos rentable de la comparación para esta cifra de referencia la aporta el Banco Galicia. La firma privada opera con una Tasa Nominal Anual del 15% (TEA del 16,08%), lo que se traduce en una retribución de $12.328,77 al concluir los 30 días obligatorios, dejando el capital total a recibir en $1.012.328,77. Esta brecha de más de 3.600 pesos de diferencia respecto al líder del ranking demuestra la importancia que tiene para los ahorristas simular y comparar antes de inmovilizar sus pesos en el actual escenario financiero.