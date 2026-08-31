El Gobierno oficializó un nuevo aumento para estatales, militares y fuerzas de seguridad

El acuerdo cerrado el 25 de agosto contempla una mejora acumulada del 6,8% más el bono. La misma norma prorrogó hasta fin de año el Premio Estímulo a la Asistencia y mantuvo sin cambios las sumas fijas del decreto 56/20. Adicionalmente, se dispuso el pago por única vez de una suma fija excepcional de $80.000 remunerativa y no bonificable con los sueldos de diciembre.