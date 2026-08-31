Política

El Gobierno oficializó un nuevo aumento para estatales, militares y fuerzas de seguridad

Las subas se aplicarán en cuatro tramos entre septiembre y diciembre de 2026. El nuevo cronograma.

GENDARMERÍA. El paquete abarca también al personal militar y policial en actividad.
GENDARMERÍA. El paquete abarca también al personal militar y policial en actividad.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno oficializó aumentos salariales escalonados para estatales, fuerzas de seguridad y militares en Argentina, con el fin de actualizar sus haberes hacia fin de año.
  • La suba acumulará 6,8% entre septiembre y diciembre más un bono de $80.000; el acuerdo fue aceptado por UPCN, pero ATE lo rechazó por considerarlo insuficiente.
  • El esquema busca contener el impacto inflacionario en el sector público, aunque la disconformidad gremial anticipa tensiones y posibles medidas de fuerza en los próximos meses.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional oficializó una nueva ronda de incrementos salariales para la Administración Pública Nacional, las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad federales. Las subas se aplicarán en cuatro tramos entre septiembre y diciembre de 2026 y fueron publicadas en el Boletín Oficial a través de los decretos 832/2026 y 834/2026, además de la resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad.

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Cronograma escalonado y bono de fin de año

Para el personal de la Administración Pública Nacional (amparado por el decreto 214/06), el esquema contempla un aumento acumulativo calculado sobre las remuneraciones vigentes del mes anterior. El decreto 832/2026 fijó los siguientes porcentajes:

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- Septiembre: 1,90%

- Octubre: 1,80%

- Noviembre: 1,60%

- Diciembre: 1,50%

El acuerdo cerrado el 25 de agosto contempla una mejora acumulada del 6,8% más el bono. La misma norma prorrogó hasta fin de año el Premio Estímulo a la Asistencia y mantuvo sin cambios las sumas fijas del decreto 56/20. Adicionalmente, se dispuso el pago por única vez de una suma fija excepcional de $80.000 remunerativa y no bonificable con los sueldos de diciembre.

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La propuesta fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el incremento por considerarlo insuficiente y ratificó medidas de fuerza.

Actualización para fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas

El paquete abarca también al personal militar y policial en actividad con subas en sus haberes mensuales y distintos suplementos:

- Gendarmería Nacional (GNA): haber mensual, Funciones de Prevención Barrial y Recargo de Servicio.

- Prefectura Naval (PNA): haber mensual y Recargo de Servicio.

- Policía Federal (PFA): haber mensual, suplemento por Zona, Servicio de Policía Adicional, Custodia y Custodia Ferroviaria.

- Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA): conceptos del decreto 836/08 y Recargo de Servicio.

- Servicio Penitenciario Federal (SPF): haber mensual, vivienda, zona sur, título académico, viáticos y gastos de sepelio.

Docentes, ISER y personal antártico

El decreto 834/2026 y las normativas complementarias actualizaron los ingresos para regímenes especiales:

- Docentes universitarios y de Administración Central: la hora cátedra quedó fijada en $8.982 (septiembre), $9.144 (octubre), $9.290 (noviembre) y $9.429 (diciembre). La medida también alcanzó a la Escuela Nacional de Bibliotecarios.

- Bedel del ISER (ENACOM): pasará a cobrar $122.664 en septiembre, $124.872 en octubre, $126.870 en noviembre y $128.773 en diciembre.

- Personal en la Antártida: el adicional remuneratorio del personal militar que presta servicios en el continente blanco se fijó en $1.598.124 (septiembre), $1.626.890 (octubre), $1.652.920 (noviembre) y $1.677.714 (diciembre).

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