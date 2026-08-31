El Gobierno oficializó un nuevo aumento para estatales, militares y fuerzas de seguridad

Resumen para apurados
- El Gobierno oficializó aumentos salariales escalonados para estatales, fuerzas de seguridad y militares en Argentina, con el fin de actualizar sus haberes hacia fin de año.
- La suba acumulará 6,8% entre septiembre y diciembre más un bono de $80.000; el acuerdo fue aceptado por UPCN, pero ATE lo rechazó por considerarlo insuficiente.
- El esquema busca contener el impacto inflacionario en el sector público, aunque la disconformidad gremial anticipa tensiones y posibles medidas de fuerza en los próximos meses.
El Gobierno nacional oficializó una nueva ronda de incrementos salariales para la Administración Pública Nacional, las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad federales. Las subas se aplicarán en cuatro tramos entre septiembre y diciembre de 2026 y fueron publicadas en el Boletín Oficial a través de los decretos 832/2026 y 834/2026, además de la resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad.
Cronograma escalonado y bono de fin de año
Para el personal de la Administración Pública Nacional (amparado por el decreto 214/06), el esquema contempla un aumento acumulativo calculado sobre las remuneraciones vigentes del mes anterior. El decreto 832/2026 fijó los siguientes porcentajes:
- Septiembre: 1,90%
- Octubre: 1,80%
- Noviembre: 1,60%
- Diciembre: 1,50%
El acuerdo cerrado el 25 de agosto contempla una mejora acumulada del 6,8% más el bono. La misma norma prorrogó hasta fin de año el Premio Estímulo a la Asistencia y mantuvo sin cambios las sumas fijas del decreto 56/20. Adicionalmente, se dispuso el pago por única vez de una suma fija excepcional de $80.000 remunerativa y no bonificable con los sueldos de diciembre.
La propuesta fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el incremento por considerarlo insuficiente y ratificó medidas de fuerza.
Actualización para fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas
El paquete abarca también al personal militar y policial en actividad con subas en sus haberes mensuales y distintos suplementos:
- Gendarmería Nacional (GNA): haber mensual, Funciones de Prevención Barrial y Recargo de Servicio.
- Prefectura Naval (PNA): haber mensual y Recargo de Servicio.
- Policía Federal (PFA): haber mensual, suplemento por Zona, Servicio de Policía Adicional, Custodia y Custodia Ferroviaria.
- Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA): conceptos del decreto 836/08 y Recargo de Servicio.
- Servicio Penitenciario Federal (SPF): haber mensual, vivienda, zona sur, título académico, viáticos y gastos de sepelio.
Docentes, ISER y personal antártico
El decreto 834/2026 y las normativas complementarias actualizaron los ingresos para regímenes especiales:
- Docentes universitarios y de Administración Central: la hora cátedra quedó fijada en $8.982 (septiembre), $9.144 (octubre), $9.290 (noviembre) y $9.429 (diciembre). La medida también alcanzó a la Escuela Nacional de Bibliotecarios.
- Bedel del ISER (ENACOM): pasará a cobrar $122.664 en septiembre, $124.872 en octubre, $126.870 en noviembre y $128.773 en diciembre.
- Personal en la Antártida: el adicional remuneratorio del personal militar que presta servicios en el continente blanco se fijó en $1.598.124 (septiembre), $1.626.890 (octubre), $1.652.920 (noviembre) y $1.677.714 (diciembre).