Comenzó el pago de sueldos para empleados estatales en Tucumán: cronograma completo

La Tesorería General de la Provincia, que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó que este jueves arrancó el pago de sueldos para empleados estatales.
El esquema contempla el pago de la parte proporcional, equivalente al 20% del sueldo de agosto, y de la parte complementaria, correspondiente al 80% restante.
Cronograma del 20%
- Jueves 27 de agosto
Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
Instituto Provincial de la Vivienda
Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
Ente Único de Reg. de Servic. Púb. Pcial. (Ersept)
- Viernes 28 de agosto
Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
Administración Central
Defensoría del Pueblo
Tribunal de Cuentas
Tribunal Fiscal de Apelación
Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
Poder Legislativo
- Sábado 29 de agosto
Comunas Rurales
Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
Ministerio Público Fiscal
Ministerio Pupilar y de la Defensa
Municipios del Interior
Dirección de Recursos Hídricos
Ente Autárquico Tucumán Turismo
Ente Cultural de Tucumán
Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)
Instituto de Desarrollo Productivo
Ente de Infraestructura Comunitaria
Inst. de Promoción del Azúcar y Alcohol
Ente Autárq. Teatro Mercedes Sosa
Cronograma del 80%
- Viernes 4 de septiembre
Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
Instituto Provincial de la Vivienda
Ente Único de Reg. de Servic. Púb. Pcial. (Ersept)
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Sociedad Aguas del Tucumán
- Sábado 5 de septiembre
Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)
Administración Central
Defensoría del Pueblo
Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Martes 8 de septiembre
Comunas Rurales
Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)
Tribunal de Cuentas
Tribunal Fiscal de Apelación
Jubilados fuera de convenio
Renta vitalicia - Héroes de Malvinas
Poder Legislativo
- Miércoles 9 de septiembre
Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
Ministerio Público Fiscal
Ministerio Pupilar y de la Defensa
Municipios del Interior
Dirección de Recursos Hídricos
Ente Autárquico Tucumán Turismo
Ente Cultural de Tucumán
Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)
Instituto de Desarrollo Productivo
Ente de Infraestructura Comunitaria
Inst. de Promoción del Azúcar y Alcohol
Ente Autárq. Teatro Mercedes Sosa
Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)