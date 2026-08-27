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Comenzó el pago de sueldos para empleados estatales en Tucumán: cronograma completo

El esquema contempla el pago de la parte proporcional, equivalente al 20% del sueldo de agosto, y de la parte complementaria, correspondiente al 80% restante.

ESTATALES. El pago de sueldos comenzó este jueves en la Provincia.
ESTATALES. El pago de sueldos comenzó este jueves en la Provincia.
Hace 9 Min

La Tesorería General de la Provincia, que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó que este jueves arrancó el pago de sueldos para empleados estatales.

El esquema contempla el pago de la parte proporcional, equivalente al 20% del sueldo de agosto, y de la parte complementaria, correspondiente al 80% restante.

Cronograma del 20%

- Jueves 27 de agosto

Sistema Provincial de Salud (Siprosa)

Instituto Provincial de la Vivienda

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

Ente Único de Reg. de Servic. Púb. Pcial. (Ersept)

- Viernes 28 de agosto

Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)

Administración Central

Defensoría del Pueblo

Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación

Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

Poder Legislativo

- Sábado 29 de agosto

Comunas Rurales

Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)

Ministerio Público Fiscal

Ministerio Pupilar y de la Defensa

Municipios del Interior

Dirección de Recursos Hídricos

Ente Autárquico Tucumán Turismo

Ente Cultural de Tucumán

Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)

Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)

Instituto de Desarrollo Productivo

Ente de Infraestructura Comunitaria

Inst. de Promoción del Azúcar y Alcohol

Ente Autárq. Teatro Mercedes Sosa

Cronograma del 80%

- Viernes 4 de septiembre

Sistema Provincial de Salud (Siprosa)

Instituto Provincial de la Vivienda

Ente Único de Reg. de Servic. Púb. Pcial. (Ersept)

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

Sociedad Aguas del Tucumán

- Sábado 5 de septiembre

Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)

Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)

Administración Central

Defensoría del Pueblo

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

- Martes 8 de septiembre

Comunas Rurales

Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)

Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación

Jubilados fuera de convenio

Renta vitalicia - Héroes de Malvinas

Poder Legislativo

- Miércoles 9 de septiembre

Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)

Ministerio Público Fiscal

Ministerio Pupilar y de la Defensa

Municipios del Interior

Dirección de Recursos Hídricos

Ente Autárquico Tucumán Turismo

Ente Cultural de Tucumán

Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)

Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)

Instituto de Desarrollo Productivo

Ente de Infraestructura Comunitaria

Inst. de Promoción del Azúcar y Alcohol

Ente Autárq. Teatro Mercedes Sosa

Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

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