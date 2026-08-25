Paritaria estatal: el Gobierno fijó aumentos hasta diciembre, UPCN aceptó y ATE rechazó

Resumen para apurados
- El Gobierno nacional fijó aumentos salariales hasta diciembre y un bono de $80.000 para estatales; UPCN aceptó la oferta y ATE la rechazó.
- El esquema contempla subas mensuales del 1,5% al 1,9%. UPCN avaló un alza acumulada del 14,08%, mientras que ATE denunció que los montos pierden contra la inflación.
- Tras el desacuerdo, ATE convocará a un plenario federal para definir medidas de fuerza, lo que anticipa un incremento de la conflictividad gremial con el Ejecutivo.
El Gobierno nacional fijó un nuevo esquema de aumentos para los trabajadores de la Administración Pública Nacional, con incrementos salariales previstos hasta diciembre y el pago de una suma fija de $80.000 a fin de año.
La propuesta fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó los porcentajes por considerar que se encuentran por debajo de la inflación y profundizan la pérdida del poder adquisitivo.
El nuevo tramo corresponde a la paritaria estatal 2026/2027 de los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General 214/06, cuyo período se extiende desde junio de 2026 hasta mayo de 2027.
Cómo serán los aumentos para los empleados estatales
El esquema definido por el Gobierno contempla cuatro incrementos consecutivos:
Septiembre: 1,9%.
Octubre: 1,8%.
Noviembre: 1,6%.
Diciembre: 1,5%.
Además, en diciembre los trabajadores alcanzados por el acuerdo recibirán un bono de $80.000 por única vez.
Según informó UPCN, al sumar los aumentos otorgados desde junio, el incremento acumulado entre junio y diciembre de 2026 llegará al 14,08%.
Ese porcentaje corresponde al acumulado de los siete meses y no solamente a las subas previstas entre septiembre y diciembre.
UPCN aceptó la paritaria estatal
UPCN comunicó su aceptación del nuevo tramo salarial acordado en la mesa de negociación y destacó el incremento acumulativo del 14,08% para el período comprendido entre junio y diciembre.
Con la aceptación del sindicato, quedó establecido el esquema de aumentos para los trabajadores estatales hasta diciembre. Sin embargo, la paritaria continuará abierta durante 2027, ya que el período de negociación se extiende hasta mayo del próximo año.
ATE rechazó el aumento y cuestionó al Gobierno
ATE, en cambio, rechazó la propuesta oficial. El gremio sostuvo que los incrementos representan un promedio mensual cercano al 1,7%, un porcentaje que, según su evaluación, se encuentra por debajo de la inflación prevista.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó además la decisión de UPCN de aceptar el esquema.
“Milei está más cerca de lograr la paritaria cero que la inflación cero”, afirmó el dirigente, quien sostuvo que el acuerdo implica una nueva pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores estatales.
Aguiar también criticó el bono de $80.000 previsto para diciembre y consideró que no alcanza para compensar el deterioro de los salarios.
“Esta negociación es inaceptable. Se trata nuevamente de incrementos por debajo de la inflación y bonos por única vez en diciembre que no sirven para nada”, sostuvo.
ATE prepara nuevas medidas de fuerza
Tras rechazar la propuesta, ATE anunció que convocará a un plenario federal de delegados para la próxima semana. Allí participarán representantes de organismos y ministerios de todo el país.
El objetivo será analizar el escenario salarial y definir un nuevo plan de acción, que podría incluir medidas de fuerza contra el Gobierno nacional.
“Tenemos que definir nuevas medidas de fuerza y lograr que el Gobierno se siga debilitando. O se terminan de debilitar ellos, o nosotros desaparecemos. No hay término medio”, advirtió Aguiar.
ATE denunció una fuerte pérdida del salario estatal
El sindicato sostuvo que, desde la asunción de Javier Milei, la pérdida del poder adquisitivo supera el 44% entre los trabajadores de la Administración Pública Nacional comprendidos en el convenio colectivo 214/06.
ATE también vinculó el deterioro de los ingresos con el aumento del endeudamiento de los trabajadores estatales.
Según una encuesta difundida por el gremio, el 87% de los trabajadores estatales mantiene deudas vigentes, mientras que dentro de ese grupo el 73% tiene compromisos con varias entidades al mismo tiempo.
El relevamiento indicó además que una parte importante de esos ingresos se destina a cubrir gastos básicos, como alimentación, alquiler, expensas, educación y atención médica.
De esta manera, el nuevo acuerdo volvió a profundizar la división entre los principales sindicatos estatales: UPCN aceptó la propuesta del Gobierno, mientras que ATE la rechazó y prepara nuevas medidas de fuerza.