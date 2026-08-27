La Anmat prohibió todos los productos de una reconocida marca de limpieza: ¿cuál fue el motivo?
La medida fue oficializada mediante la Disposición 5292/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza tanto a los productos comercializados en locales como a aquellos ofrecidos a través de plataformas de venta electrónica.
Resumen para apurados
- La Anmat prohibió en todo el país la venta y uso de los productos de limpieza Qualibest tras detectar que carecían de registros sanitarios y habilitación oficial.
- La fiscalización descubrió que las firmas responsables tenían sus permisos dados de baja y no poseían inscripciones vigentes a nivel nacional ni en la provincia de Buenos Aires.
- La medida rige en comercios y plataformas digitales para proteger a los consumidores, ya que no se puede garantizar la seguridad y eficacia de los artículos hasta regularizarse.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió en todo el país el uso, la venta, la publicidad y la distribución de todos los productos de limpieza de la marca Qualibest, luego de detectar que eran ofrecidos al público sin contar con registros sanitarios vigentes.
La medida fue oficializada mediante la Disposición 5292/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y alcanza tanto a los productos comercializados en locales como a aquellos ofrecidos a través de plataformas de venta electrónica.
Qué detectó la Anmat
La investigación se inició a partir de tareas de fiscalización y monitoreo realizadas por el Servicio de Domisanitarios de la Anmat. El organismo tomó conocimiento de la comercialización de productos de la marca sin registro ante la autoridad sanitaria.
Entre los artículos que, según la Anmat, eran promocionados y publicitados en páginas web de productos de limpieza y sitios de venta digital se encontraban "limpiadores, eliminadores de olores, desinfectantes, aromatizantes y de acabado de superficies".
Durante las verificaciones, el organismo constató que "los productos no se encuentran inscriptos ante esta Anmat" y que tampoco se identificó "un establecimiento responsable de los mismos, habilitado por esta Administración".
La disposición indicó además que existían antecedentes de productos de la marca Qualibest registrados oportunamente por las firmas Quali Química S.R.L. y Química Erpe S.R.L.
Sin embargo, el organismo informó que las inscripciones de esas empresas en el Registro Nacional de Establecimientos Domisanitarios fueron dadas de baja. Como consecuencia, también fueron dados de baja los registros correspondientes a los productos asociados.
Además consultó a la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires para determinar si existían registros vigentes de los productos analizados. La respuesta fue que no había antecedentes de inscripción en esa jurisdicción.
La medida
Ante este escenario, la Anmat concluyó que los productos comercializados y promocionados infringían la normativa vigente al tratarse de artículos sin registro sanitario.
La disposición sostuvo que se desconocen "las condiciones de manufactura y formulación" de esos artículos y que no puede garantizarse "la calidad, seguridad y eficacia de tales productos".
Por ese motivo, el organismo resolvió prohibir "todos los lotes de todos los productos identificados como limpiadores, eliminadores de olores, desinfectantes, aromatizantes y de acabado de superficies" y también "todo otro domisanitario de la marca 'Qualibest'", hasta tanto sean debidamente regularizados.