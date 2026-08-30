Cuánto gana un empleado de shopping en agosto de 2026: sueldos, comisiones y cuánto se puede cobrar

Resumen para apurados
- Los empleados de shopping en Argentina perciben básicos de entre $1,25 y $1,3 millones en agosto de 2026 según FAECYS, con ingresos variables por comisiones.
- El salario final depende de adicionales y ventas, las cuales cayeron un 4,9% interanual en junio según INDEC, reduciendo el cobro por comisiones en locales físicos.
- El crecimiento del comercio electrónico redefine el rol de los vendedores, quienes ahora integran códigos digitales a sus tareas para sostener ingresos por comisiones.
Trabajar en un shopping implica cumplir jornadas extensas y, en muchos casos, horarios rotativos. El salario de quienes se desempeñan como vendedores depende de la categoría establecida por el convenio de empleados de comercio, aunque el ingreso final puede variar según el local, la antigüedad y, especialmente, el esquema de comisiones.
Según la última escala salarial disponible de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), correspondiente a julio de 2026, el sueldo básico de un vendedor se ubica entre $1.249.646 y $1.299.445 mensuales, de acuerdo con la categoría.
A ese monto pueden sumarse adicionales. El convenio contempla un 1% por cada año de antigüedad, además del adicional por presentismo. En los locales que trabajan con objetivos comerciales, las comisiones y premios por ventas también pueden incrementar el ingreso mensual.
Cuánto cobra un empleado que trabaja en un shopping
El sueldo no es igual para todos los trabajadores de los centros comerciales. El tipo de comercio y el sistema de incentivos pueden generar diferencias importantes.
Matilda, de 25 años, trabaja desde hace cuatro meses como vendedora en Markova del Soleil Premium Outlet. Cumple jornadas rotativas de entre seis y nueve horas y cobra un sueldo fijo de $1.000.000, al que se suman presentismo y comisiones.
Según contó, uno de los topes de las comisiones puede alcanzar los $360.000, por lo que el ingreso mensual puede superar ampliamente el salario fijo cuando las ventas acompañan.
Otro caso es el de Julieta, de 22 años, encargada de una tienda TodoModa. Lleva dos años trabajando en shoppings, cumple jornadas de nueve horas y percibe un salario básico aproximado de $1.300.000. En su caso, no cobra comisiones y el nivel de ventas del local no modifica su ingreso mensual.
Melisa, de 24 años, trabaja desde hace dos años y medio en Rusty. Cumple turnos rotativos de unas ocho horas y media y cobra aproximadamente $1.200.000, aunque el monto puede cambiar de acuerdo con las comisiones.
La caída de las ventas afecta a las comisiones
El escenario comercial de los shoppings también condiciona los ingresos variables de los trabajadores.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Centros de Compras del INDEC, las ventas de los shoppings cayeron 4,9% interanual en junio de 2026, medidas a precios constantes. En el acumulado de los primeros seis meses del año, la baja alcanzó el 2,7% frente al mismo período de 2025.
La situación se siente especialmente en los locales donde una parte del sueldo depende de las ventas. Melisa señaló que perciben las ventas "mucho más bajas que el año pasado" y explicó que los consumidores están más atentos a los precios, los descuentos bancarios y las cuotas.
La indumentaria, el calzado y la marroquinería representaron en junio el 33,7% de las ventas de los centros comerciales, mientras que la ropa y los accesorios deportivos aportaron otro 17%. En conjunto, ambos rubros concentraron más de la mitad de las ventas de los shoppings.
El comercio electrónico cambia el trabajo en los shoppings
La caída del movimiento en los locales físicos ocurre al mismo tiempo que crece el comercio electrónico.
Durante el primer semestre de 2026 se realizaron 181,5 millones de órdenes de compra online, un 21% más que durante el mismo período de 2025. En esos seis meses también se vendieron 248 millones de unidades, con un crecimiento interanual del 22%.
El avance del canal digital también modificó la forma en que los vendedores trabajan en los locales. Entre las empresas con presencia física y digital relevadas por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el ecommerce representó en promedio el 28% de las ventas durante el primer semestre de 2026, frente al 25% en 2025 y el 18% en 2024.
En algunos comercios, incluso, los empleados pueden obtener una comisión si consiguen que el cliente concrete la compra a través de la tienda online. En Rusty, por ejemplo, cada trabajador dispone de un código para derivar clientes hacia la web y, si la operación se concreta, esa venta se incorpora al cálculo de su comisión.
En el rubro de indumentaria no deportiva, el peso del ecommerce es todavía mayor: entre las empresas que venden tanto de manera presencial como digital, el canal online representó en promedio el 44% de las ventas durante el primer semestre de 2026, frente al 25% del mismo período de 2025.
Cuánto puede ganar un empleado de shopping
En síntesis, el sueldo de un empleado de shopping depende de varios factores. El salario básico de convenio se encuentra alrededor de $1,25 millones a $1,30 millones, pero el ingreso puede modificarse por antigüedad, presentismo, comisiones y premios.
Los casos relevados muestran diferencias importantes: algunos trabajadores cobran alrededor de $1,2 millones, otros alcanzan los $1,3 millones sin comisiones y quienes cuentan con incentivos por ventas pueden sumar varios cientos de miles de pesos adicionales.
Al mismo tiempo, la caída de las ventas presenciales y el fuerte crecimiento del ecommerce están modificando el esquema tradicional de trabajo en los shoppings. Para muchos vendedores, vender ya no significa solamente cerrar una operación dentro del local: también puede implicar derivar al cliente hacia la tienda online para conservar la posibilidad de cobrar una comisión.