Cuánto gana un empleado de shopping en agosto de 2026: sueldos, comisiones y cuánto se puede cobrar

El avance del canal digital también modificó la forma en que los vendedores trabajan en los locales. Entre las empresas con presencia física y digital relevadas por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el ecommerce representó en promedio el 28% de las ventas durante el primer semestre de 2026, frente al 25% en 2025 y el 18% en 2024.