La memoria del azúcar tiene un nuevo lugar en Monteros

“Hemos venido a este lugar, que tiene que ver con nuestra historia, nuestra tradición, pero que tiene que ver fundamentalmente con nuestras economías regionales, como es inaugurar este Museo del Azúcar, donde se ha conseguido un trapiche de aquellos primeros trapiches que existían y en ese sentido se le ha adosado todo el equipamiento necesario que tiene que ver con el procesamiento de la caña de azúcar, es decir, la industrialización y convertirla en azúcar”, remarcó el gobernador Osvaldo Jaldo durante su inauguración. El mandatario estuvo acompañado por el vicepresidente segundo de la Legislatura, Alfredo Toscano; el ministro del Interior, Darío Monteros; el intendente monterizo Francisco Serra (h), entre otros funcionarios.