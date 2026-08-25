Desbarataron una banda que vendía drogas por "delivery" en Monteros

La investigación comenzó a partir de una causa impulsada por la Unidad Fiscal de Narcomenudeo Concepción, que buscaba determinar si los dos domicilios de Monteros eran utilizados como centros de expendio de estupefacientes. A partir de esa hipótesis, intervino la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal Argentina (PFA), cuyos efectivos realizaron tareas de investigación para establecer cómo se desarrollaban las presuntas maniobras ilícitas.