Desbarataron una banda que vendía drogas por "delivery" en Monteros

Resumen para apurados
- La Policía Federal desbarató en Monteros a una banda que vendía drogas por delivery y detuvo a tres personas tras allanar dos viviendas dedicadas al narcomenudeo.
- Tras una investigación judicial, se constató que usaban los inmuebles para acopio y fraccionamiento; secuestraron marihuana, cocaína, vehículos y dinero en efectivo.
- Los tres detenidos y el material incautado quedaron a disposición de la Justicia provincial por presunta infracción a la Ley Nacional de Drogas 23.737.
Una investigación por presunta venta de drogas permitió desbaratar una banda que operaba en Monteros bajo una modalidad de “delivery” de estupefacientes.
Según la pesquisa, dos propiedades eran utilizados como puntos para almacenar, fraccionar y comercializar las sustancias al “menudeo”. Tres personas, un hombre y dos mujeres, fueron detenidas durante los allanamientos realizados en esos inmuebles.
El grupo habría organizado la venta mediante entregas previamente pactadas. La investigación permitió establecer que los domicilios ubicados sobre calle Capitán Cáceres y el pasaje Isaura Arancibia funcionaban como lugares de almacenamiento y fraccionamiento de los narcóticos, desde donde luego se concretaban las entregas a los compradores.
Los procedimientos permitieron secuestrar un kilo y medio de marihuana y varias dosis de cocaína. También fueron incautados un automóvil, una motocicleta, nueve teléfonos celulares, $720.200 en efectivo y documentación considerada de interés para la causa.
La investigación comenzó a partir de una causa impulsada por la Unidad Fiscal de Narcomenudeo Concepción, que buscaba determinar si los dos domicilios de Monteros eran utilizados como centros de expendio de estupefacientes. A partir de esa hipótesis, intervino la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal Argentina (PFA), cuyos efectivos realizaron tareas de investigación para establecer cómo se desarrollaban las presuntas maniobras ilícitas.
Durante esas pesquisas, los investigadores pudieron identificar distintas entregas de droga previamente acordadas, lo que permitió determinar que los sospechosos utilizaban la modalidad de “delivery”. Con las evidencias reunidas, las autoridades judiciales autorizaron los allanamientos de los dos inmuebles.
Como resultado de los operativos, fueron detenidos tres mayores de edad, de nacionalidad argentina, quienes quedaron, junto con los elementos secuestrados, a disposición de la Justicia por una presunta infracción a la Ley Nacional de Drogas 23.737.
La causa fue impulsada por la Unidad Fiscal de Narcomenudeo Concepción de Tucumán, a cargo del fiscal Miguel Ángel Varela.