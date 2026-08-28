Política

Tucumán se prepara para El Niño: avanzan las obras en Alpachiri para prevenir crecidas

Las intervenciones buscan mejorar el escurrimiento del agua, reducir la presión sobre sectores críticos y prevenir inundaciones en comunidades de la zona.

Tucumán se prepara para El Niño: avanzan las obras en Alpachiri para prevenir crecidas
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Ministerio del Interior de Tucumán realiza obras en Alpachiri este viernes para mejorar el cauce hídrico y prevenir crecidas ante el fenómeno de El Niño.
  • Los trabajos incluyen aperturas de trazas en islotes para encauzar el agua, tras históricos desbordes que afectaron a Alto Verde, El Ceibal y Villa Nueva.
  • Estas tareas preventivas buscan reducir la vulnerabilidad de las comunidades locales y mitigar riesgos ante el pronóstico de un verano con lluvias intensas.
Resumen generado con IA

El Ministerio del Interior de Tucumán informó este viernes que continúa desarrollando trabajos preventivos en la localidad de Alpachiri, con el objetivo de mejorar la circulación del agua y reducir los riesgos ante posibles crecidas provocadas por lluvias intensas y fenómenos climáticos como El Niño.

Las tareas, que fueron supervisadas por autoridades provinciales encabezadas por el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, se concentran sobre sectores estratégicos del cauce, donde se realizan intervenciones destinadas a modificar y mejorar el recorrido del agua, evitando que el caudal impacte con toda su fuerza sobre zonas vulnerables.

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Entre los trabajos se encuentra la apertura de una nueva traza sobre un islote, que permitirá que el agua continúe su recorrido de manera más directa. Esta intervención estará acompañada por otra apertura aguas arriba, buscando disminuir la presión que genera el caudal sobre las curvas naturales del cauce y sobre las defensas existentes.

El objetivo central, según señaló la cartera a cargo de Darío Monteros, es anticiparse a las consecuencias que pueden provocar las crecidas y proteger a las comunidades que históricamente se encuentran expuestas a este tipo de situaciones.

Los trabajos adquieren especial importancia teniendo en cuenta antecedentes de la zona, donde el avance del agua llegó a comprometer sectores de Alto Verde, barrio El Ceibal y el norte de Villa Nueva.

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“Estamos trabajando de manera preventiva. No podemos esperar a que llegue una crecida para recién comenzar a intervenir. Tenemos que anticiparnos, mejorar los cauces y generar las condiciones necesarias para disminuir el riesgo sobre nuestras comunidades”, expresó el ministro del Interior Monteros.

Monteros remarcó además que estas acciones forman parte de una política de prevención y presencia territorial impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo. “La indicación del gobernador es clara: trabajar antes, estar cerca de cada comunidad y utilizar todos los recursos disponibles para cuidar a nuestra gente. Prevenir también es gobernar”, sostuvo el comisioando Juan Manuel Moreno.

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Desde el Ministerio del Interior señalaron que estos trabajos se desarrollan de manera articulada con los gobiernos locales y las áreas técnicas correspondientes, identificando los puntos de mayor vulnerabilidad y priorizando las intervenciones necesarias antes de los períodos de mayores precipitaciones.

La presencia territorial, la planificación y el trabajo preventivo permiten reducir riesgos y brindar mayor seguridad a las familias del interior tucumano.

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