Orgullo de Monteros: el tucumano Santiago Agüero hizo historia y logró su primer triunfo en Europa
A los 19 años y en su temporada debut en la exigente categoría Sub-23, el pedalista se adjudicó el Troféu Ribeiro da Silva en Portugal. La historia de sacrificio y desarraigo de una de las grandes promesas del ciclismo argentino.
Resumen para apurados
- El ciclista tucumano Santiago Agüero, de 19 años, logró su primer triunfo europeo en la categoría Sub-23 al ganar el Troféu Ribeiro da Silva en Portugal.
- Tras emigrar a Europa a los 16 años, Agüero se adaptó al ciclismo de alta competencia entrenando en España con el ODL-Lasal Cocinas Team antes de dar el salto a la Sub-23.
- Este logro consolida al joven de Monteros como una gran promesa del ciclismo argentino y perfila su proyección hacia el exigente circuito profesional internacional.
El ciclismo tucumano volvió a celebrar una actuación destacada en Europa. Santiago Agüero, el joven pedalista oriundo de Monteros, conquistó el Troféu Ribeiro da Silva en Portugal, alcanzando así el primer triunfo de su carrera en la categoría Sub-23; un hito que ratifica su proyección y lo posiciona como una de las grandes promesas argentinas de la disciplina.
Con 19 años recién cumplidos, el monterizo atraviesa una temporada bisagra. El 2026 marcó su debut en la Sub-23, considerada uno de los filtros más exigentes en el proceso de formación hacia el profesionalismo. Apenas unos meses después de iniciar este nuevo desafío, Agüero logró festejar una victoria que resume años de desarraigo y sacrificio en el Viejo Continente.
Su travesía europea comenzó a los 16 años, cuando en 2024 armó las valijas y se instaló en Galicia. Durante sus dos primeras temporadas compitió en la categoría Junior, midiéndose con los mejores talentos juveniles de Europa. Fueron años de asimilación extrema: no solo debió adaptarse a un ritmo de competencia frenético y desconocido en Argentina, sino también a la compleja rutina de vivir lejos de casa.
En ese recorrido, Agüero sumó kilómetros tanto en las rutas como en la vida, residiendo en ciudades gallegas como La Coruña, Vigo y Lugo. Actualmente tiene su base en Pontevedra, una región de profunda tradición ciclística. Allí pule su preparación física junto al ODL-Lasal Cocinas Team, la escuadra española que apostó por su talento y acompaña su evolución desde hace varias temporadas.
El calendario competitivo lo mantiene en Europa entre febrero y octubre, alternando competencias entre España y Portugal, dos países que comparten una intensa actividad ciclística. Fue justamente en territorio luso donde el tucumano mostró personalidad, inteligencia táctica y resto físico para imponerse ante un pelotón de alto nivel y adueñarse del trofeo.
Este triunfo representa mucho más que una medalla. La Sub-23 reúne a corredores de mayor experiencia, muchos de ellos a un paso del circuito profesional. Que Agüero haya asimilado el salto de categoría con esta velocidad confirma su madurez y enciende las alarmas del entusiasmo en el ciclismo nacional, donde no es frecuente que un pedalista tan joven se consolide en las estructuras europeas.
Para Monteros, una ciudad con un ADN marcadamente deportivo, esta conquista es un nuevo motivo de orgullo. Para Santiago, la certeza de que el camino elegido empieza a devolverle dividendos. El desafío ahora será mantener la regularidad en un terreno cada vez más hostil, pero si algo demostró el juvenil desde que llegó a Europa es que los escenarios complejos le sientan bien. (Producción periodística: Carlos Oardi).