Orgullo de Monteros: el tucumano Santiago Agüero hizo historia y logró su primer triunfo en Europa

Este triunfo representa mucho más que una medalla. La Sub-23 reúne a corredores de mayor experiencia, muchos de ellos a un paso del circuito profesional. Que Agüero haya asimilado el salto de categoría con esta velocidad confirma su madurez y enciende las alarmas del entusiasmo en el ciclismo nacional, donde no es frecuente que un pedalista tan joven se consolide en las estructuras europeas.