Jaldo entregó 24 viviendas en Monteros

El gobernador sostuvo que la obra fue posible a partir del trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio. “Esto ha sido producto de un trabajo en equipo, pero fundamentalmente motorizado y llevado adelante por la voluntad popular de su ciudad, de su vecino, que ha sido elegido para conducir el municipio de Monteros. Y él es quien ha venido tomando la iniciativa y acompañando la gestión del Gobierno provincial para que hoy 24 monterizos tengan el techo propio”, señaló.