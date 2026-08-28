Jaldo entregó 24 viviendas en Monteros

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo entregó este viernes 24 viviendas en Monteros para dar respuesta al déficit habitacional, en el marco del 272° aniversario de la ciudad.
- La obra demandó una inversión provincial superior a $2.500 millones y fue ejecutada por el IPVDU en 12 meses sobre terrenos adquiridos previamente por los beneficiarios.
- El Gobierno provincial busca sostener la obra pública y el empleo local, con planes de entregar más unidades en Burruyacú, Río Seco y La Cocha antes de fin de año.
En el marco de los festejos por el 272° aniversario de Monteros, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este viernes la entrega de 24 viviendas a familias de esa ciudad. Las unidades fueron construidas por el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU) y la obra, iniciada en julio de 2025, fue completada en el plazo previsto de 12 meses.
Las viviendas fueron destinadas a familias que habían adquirido sus terrenos mediante un emprendimiento municipal y que aguardaban desde hacía varios años la posibilidad de acceder a una casa propia.
Durante el acto participaron el vicepresidente segundo de la Legislatura, Alfredo Toscano; el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur; el interventor del IPVDU, Hugo Cabral; la diputada Gladys Medina; los intendentes Francisco Serra (h), de Monteros; Francisco Caliva, de Tafí del Valle; y Jorge Leal, de Burruyacú; y el intendente de Simoca, Elvio Salazar.
También estuvieron los legisladores Francisco Serra, Alberto Olea, Marcelo Herrera, Nancy Bulacios, Adriana Najar, Jorge Leal (h) y Carlos Gallia; el viceinterventor del IPVDU, Eloy del Pino; el titular del IPACYM, Regino Racedo; el director de Institutos Penales, Antonio Quinteros; el prosecretario de la Legislatura, Alejandro Martínez; el secretario de Producción, Eduardo Castro; el secretario general de la UOCRA, David Acosta; el secretario del SITRAVI, José “Pepe” Ramos; el representante de ATE, Jorge Flores; el representante de UATRE, Germán Ferrari; además de concejales y comisionados comunales.
El mensaje de Jaldo
Jaldo destacó que la entrega de las viviendas se concretara durante el aniversario de Monteros y vinculó el acto con uno de los principales problemas habitacionales de la provincia.
“Qué importante es cumplir aniversario entregando y haciendo realidad el sueño del techo propio a 24 familias”, afirmó.
El gobernador sostuvo que la obra fue posible a partir del trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio. “Esto ha sido producto de un trabajo en equipo, pero fundamentalmente motorizado y llevado adelante por la voluntad popular de su ciudad, de su vecino, que ha sido elegido para conducir el municipio de Monteros. Y él es quien ha venido tomando la iniciativa y acompañando la gestión del Gobierno provincial para que hoy 24 monterizos tengan el techo propio”, señaló.
Jaldo también reconoció que la cantidad de viviendas entregadas todavía está lejos de cubrir las necesidades existentes en Tucumán.
“Sé claramente como gobernador que el déficit habitacional en Tucumán es mucho. Hoy recibieron 24, pero hay muchos tucumanos y tucumanas que no lo están recibiendo y lo están necesitando, el techo propio”, expresó.
En ese sentido, remarcó que la Provincia busca sostener la construcción de viviendas pese al contexto económico nacional. “A pesar de la crisis nacional, este Gobierno de la Provincia, conjunto con todos los que cumplimos roles institucionales, nos hemos propuesto construir la mayor cantidad de casas posible”, afirmó.
Una inversión superior a los $2.500 millones
El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, destacó que las 24 unidades fueron financiadas con recursos provinciales.
“Estas 24 viviendas han sido ejecutadas con fondos del Poder Ejecutivo provincial. Más de 2.500 millones se han invertido acá para que 24 familias tengan techo digno, con cordón cuneta, una calle enripiada, agua, luz y cloaca”, detalló.
Nazur también informó sobre el avance general del programa habitacional. “Venimos ejecutando más de 1500 viviendas por el IPVDU, y en lo que va de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo se van entregando más de 600 viviendas”, indicó.
Doce meses de obra
El interventor del IPVDU, Hugo Cabral, puso el acento en el cumplimiento del cronograma establecido para el proyecto.
“Obra que se comienza, obra que se termina. Y esta es la prueba, y casa que se termina, casa que se entrega”, sostuvo.
Cabral explicó que la obra se inició durante la actual gestión. “Esta obra nació con esta gestión, la iniciamos el año pasado. El acta de inicio es de mediados de julio, el 15 de julio del año pasado, y los últimos días de julio, con satisfacción, hemos venido y hemos certificado el 100 por 100 de la obra, y hoy estamos entregándola”, precisó.
El funcionario remarcó que los trabajos se completaron en el plazo previsto, pese a las condiciones climáticas. “Estamos contentos de cumplir con ese mandato, que es muy importante. Hemos cumplido estrictamente el plan de trabajo, que era de 12 meses, a pesar incluso de las inclemencias del tiempo”, afirmó.
Respecto de los adjudicatarios, explicó que son 24 familias que finalmente podrán acceder a sus viviendas y recibir las llaves.
“Eran familias que esperaban desde hace muchos años, porque habían adquirido en un emprendimiento municipal el lote y estaban hace muchos años esperando y gestionando esta vivienda”, agregó.
Cabral atribuyó además la concreción del proyecto a la decisión del Gobierno provincial de mantener la obra pública. “Con esta gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, a raíz de su decisión política de sostener la obra pública, hemos podido cumplir este sueño de muchas familias”, sostuvo.
El cronograma de viviendas hasta fin de año
El interventor del IPVDU también adelantó parte del calendario de obras y entregas previsto para los próximos meses.
Recordó que el 3 de agosto se entregaron 38 viviendas en Río Seco y otras 20 correspondientes al programa Promap. De esas 20 unidades, cinco pertenecían también a ese municipio.
Cabral explicó que el Promap se desarrolla junto con intendentes y comisionados rurales y apunta a atender a familias que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.
Además, anticipó que hasta fin de año se prevé completar el barrio de Burruyacú, donde ya se realizó una entrega parcial y quedan 28 viviendas por entregar.
También está prevista la finalización de las entregas en Río Seco, donde todavía quedan 44 viviendas de un total de 132, y la conclusión del proyecto de La Cocha, que contempla 35 viviendas.
El impacto de la obra pública en el empleo
El secretario general de la UOCRA, David Acosta, destacó la importancia de la construcción de viviendas para la generación de empleo y el movimiento económico.
“Hoy estamos en la inauguración de 24 viviendas. Se hizo realidad todas las cosas que realmente no hace el Gobierno nacional y hace el Gobierno provincial, porque estas son con fondos de la Provincia”, afirmó.
El dirigente remarcó que para el sector sindical resulta especialmente relevante que continúen las obras debido a su impacto sobre el empleo.
“Para nosotros es muy importante que se ejecuten las obras para la generación de puestos de trabajo”, señaló.
Acosta mencionó entre las obras que actualmente se desarrollan el acueducto Vipos, proyectos habitacionales como el Procrear, al que definió como “el más grande del país” y que, según indicó, se realiza con fondos provinciales.
También enumeró obras viales, trabajos de saneamiento y las plantas de tratamiento cloacal de San Andrés.
En materia habitacional, señaló que hay 1700 viviendas en ejecución en distintos puntos de Tucumán, entre ellos Burruyacú, La Cocha, Simoca, Río Seco, Capital y Soldado Maldonado.
Según Acosta, actualmente hay alrededor de 10.000 trabajadores de la construcción en actividad en distintos puntos de la provincia.
A ese número se suma el empleo indirecto generado por la actividad. “Indirectamente, estamos hablando de más de 10.000 compañeros más que realmente trabajan en distintos rubros. Hablamos de camiones, movimiento de camiones, corralones, quioscos. Mueve la economía la construcción”, concluyó.