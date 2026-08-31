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Visita del embajador: Italia volvió a mirar hacia Tucumán

El embajador Fabrizio Nicoletti visitó la provincia, y destacó las nuevas oportunidades.

HISTORIA. El diplomático repasó una historia de generaciones unidas.
HISTORIA. El diplomático repasó una historia de generaciones unidas.
Hace 3 Hs

Hay una manera de conocer un lugar que no aparece en los folletos turísticos. Consiste en mirar dónde estudian sus jóvenes, qué producen sus industrias, qué historias conservan sus instituciones y qué vínculos sobreviven al paso de las generaciones. Durante su visita a Tucumán, el embajador de Italia en Argentina, Fabrizio Nicoletti, recorrió buena parte de esos espacios.

Su agenda tuvo reuniones institucionales, encuentros universitarios, recorridos por espacios culturales y conversaciones sobre producción y comercio. Pero también tuvo una dimensión más cercana: el contacto con una comunidad italiana que forma parte de la historia cotidiana de Tucumán.

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Nicoletti llegó acompañado por la cónsul general de Italia en Córdoba, María Luisa Lapresa, y fue recibido por el cónsul honorario de Italia en Tucumán y presidente de la Sociedad Italiana, Sergio Bruno Ricciuti. La visita incluyó un encuentro con la colectividad italiana en la Sociedad Italiana, donde se ofreció una cena de camaradería en su honor.

“Tienen todo”

Una de las primeras paradas fue la Casa de Gobierno. Allí fue recibido por el vicegobernador Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo, junto con funcionarios provinciales. La conversación giró alrededor de la cooperación entre ambos países, las posibilidades de inversión y el potencial productivo y cultural tucumano.

Acevedo puso el acento en una relación que no comenzó ahora. Los descendientes de italianos forman una parte importante de la comunidad tucumana y, según explicó Virginia Ávila, secretaria de Relaciones Internacionales y Empresariales, alrededor de 18.000 tucumanos cuentan con pasaporte italiano.

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Cuando a Nicoletti le preguntaron qué aspectos de la provincia despertaban su atención, respondió con una palabra: “Todo”. “Tucumán tiene capital humano, y el capital humano es la base de todo. Tiene cultura, tiene una historia, tiene una agricultura y tiene una industria”, sostuvo.

La educación ocupó un lugar importante en la agenda. Durante la visita, la ministra de Educación, Susana Montaldo, presentó al embajador y a su equipo una propuesta para incorporar la enseñanza del italiano en las escuelas tucumanas.

La relación educativa también tuvo una escala universitaria. Nicoletti visitó la Universidad Nacional de Tucumán, donde mantuvo un encuentro con la vicerrectora subrogante Cristina Grunauer de Falú, los 13 decanos de las unidades académicas y el ex rector Sergio Pagani.

PLACA. Un aula de la Sociedad Italiana llevará el nombre de Nicoletti. PLACA. Un aula de la Sociedad Italiana llevará el nombre de Nicoletti.

La UNT ya mantiene acuerdos de doble titulación con instituciones italianas. Uno de los más importantes es el convenio con la Universidad de Salerno, que alcanza a Arquitectura y cinco carreras de Ingeniería. También existen vínculos con la Universidad de Padua y el Politécnico de Turín, además de acuerdos de posgrado, posdoctorado e investigación. La intención ahora es ampliar ese entramado con más intercambio de estudiantes y docentes, nuevos proyectos de investigación y extensión y nuevas carreras con doble titulación.

Itinerario

El itinerario también incluyó el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán, donde pudo conocer trabajos arqueológicos y antropológicos; el teatro Alberdi y el edificio histórico de la Universidad.

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La agenda tuvo además una dimensión productiva, en la que el limón apareció como uno de los puntos de contacto más concretos. La mirada estuvo puesta no sólo en la exportación de fruta fresca, sino también en sus derivados y en la incorporación de tecnología y maquinaria italiana a las industrias tucumanas.

Al conectar todos los puntos, el diplomático parece haber encontrado en la provincia un lugar que reúne condiciones para profundizar el vínculo bilateral.

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