Visita del embajador: Italia volvió a mirar hacia Tucumán

La UNT ya mantiene acuerdos de doble titulación con instituciones italianas. Uno de los más importantes es el convenio con la Universidad de Salerno, que alcanza a Arquitectura y cinco carreras de Ingeniería. También existen vínculos con la Universidad de Padua y el Politécnico de Turín, además de acuerdos de posgrado, posdoctorado e investigación. La intención ahora es ampliar ese entramado con más intercambio de estudiantes y docentes, nuevos proyectos de investigación y extensión y nuevas carreras con doble titulación.