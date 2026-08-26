Boreal busca diseñadores en Tucumán: qué experiencia exige el puesto

Resumen para apurados
- Boreal abrió una búsqueda laboral en Tucumán para contratar a un Analista de Diseño Multimedial que refuerce la comunicación y contenidos de la empresa.
- Exigen título afín, tres años de experiencia en edición de video, manejo del paquete Adobe, streaming y conocimientos en herramientas de inteligencia artificial.
- La vacante ofrece jornada completa, modalidad híbrida y beneficios por objetivos. La postulación se encuentra disponible a través de la plataforma LinkedIn.
Boreal, la empresa de medicina prepaga con presencia en distintas provincias del país, tiene abierta una búsqueda laboral en San Miguel de Tucumán para incorporar un Analista de Diseño Multimedial a su equipo creativo. La vacante está orientada a graduados y exige experiencia previa en edición de video, producción de contenidos y manejo de herramientas digitales.
El puesto es de jornada completa y tiene como objetivo producir piezas gráficas y audiovisuales para distintos formatos y comunicación interna de la empresa.
Qué perfil busca Boreal en Tucumán
La convocatoria está dirigida a graduados en carreras como:
- Diseño Gráfico;
- Diseño Multimedial;
- o formaciones equivalentes.
Uno de los requisitos excluyentes es contar con al menos tres años de experiencia comprobable en edición de video, además de experiencia en diseño gráfico para distintos soportes.
También solicita experiencia previa en departamentos de diseño de empresas, agencias de publicidad u otros espacios relacionados.
Qué herramientas hay que manejar
La publicación detalla que el candidato debe tener manejo eficiente de distintos programas de diseño y edición: puede ser Adobe After Effects, Illustrator, Photoshop, Premiere y OBS Studio.
A eso se suma un requisito que empieza a aparecer cada vez más en búsquedas creativas: experiencia utilizando herramientas de inteligencia artificial generativa para producir contenido audiovisual.
Además, Boreal pide experiencia comprobable en transmisiones vía streaming y podcasts.
Qué tareas tendrá que realizar
Quien quede seleccionado deberá trabajar principalmente con el Área Creativa y el equipo de Comunicación. Entre las tareas figuran:
- creación de placas estáticas y animadas;
- historias y reels para redes sociales;
- edición de videos para distintos formatos;
- producción de contenidos para las páginas web de la empresa y
- diseño de materiales de comunicación interna, como afiches, cartelería y papelería.
La búsqueda también pone el foco en un perfil proactivo, responsable y orientado a resultados, capaz de aportar nuevas ideas y mantener la identidad visual de la compañía.
Qué ofrece la empresa
Boreal señala que ofrece una remuneración acorde al puesto, además de premio anual por cumplimiento de objetivos y una gift card para supermercado.
La compañía destaca además que tiene más de 20 años de trayectoria y presencia en 11 provincias del país.
Cómo postularse
La convocatoria está publicada en LinkedIn Jobs bajo el nombre “Analista de Diseño Multimedial” de Boreal Cobertura de Salud.
Para aplicar, hay que ingresar a LinkedIn, buscar la vacante en San Miguel de Tucumán y seleccionar la opción “Solicitar”.
Antes de enviar el CV conviene revisar que queden claros los años de experiencia en edición de video, los programas utilizados y los trabajos vinculados con contenido audiovisual, streaming o inteligencia artificial.