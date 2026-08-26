Boreal busca diseñadores en Tucumán: qué experiencia exige el puesto

Boreal, la empresa de medicina prepaga con presencia en distintas provincias del país, tiene abierta una búsqueda laboral en San Miguel de Tucumán para incorporar un Analista de Diseño Multimedial a su equipo creativo. La vacante está orientada a graduados y exige experiencia previa en edición de video, producción de contenidos y manejo de herramientas digitales.