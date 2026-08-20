Italia ofrece becas para hacer pasantías y pagar 1.500 euros por mes

Resumen para apurados
- La IILA e Italia abrieron becas de 1.500 euros mensuales para que graduados argentinos de hasta 35 años realicen pasantías profesionales de 3 a 6 meses en 2027.
- Financiado por la Cancillería italiana, el programa exige título universitario, experiencia previa y carta de aceptación de una institución italiana receptora.
- La iniciativa busca fortalecer la especialización en biotecnología, agroalimentos y tecnología espacial, con inscripciones abiertas online hasta septiembre de 2026.
Hacer una pasantía en Italia con una beca es una de las oportunidades abiertas actualmente para graduados argentinos que quieran especializarse o actualizar sus conocimientos en el exterior. La convocatoria ofrece una ayuda de 1.500 euros mensuales y permite desarrollar una estadía profesional de entre tres y seis meses durante 2027.
El programa es impulsado por la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), con financiamiento del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, y está dirigido a ciudadanos de los países latinoamericanos que integran la organización, entre ellos Argentina.
En qué áreas se puede hacer una pasantía
La convocatoria contempla cinco áreas de formación y especialización:
- En agroalimentos y tecnologías alimentarias, con temas que van desde seguridad alimentaria hasta nuevas tecnologías. También pueden presentarse proyectos vinculados con sostenibilidad ambiental y energías renovables.
- Ciencias de la vida y biotecnología
- Ciencias y tecnologías espaciales
- Patrimonio cultural y prácticas creativas contemporáneas.
Dentro de cada categoría, las bases detallan temáticas que tendrán prioridad durante la selección.
Quiénes pueden postularse
Para participar hay que tener ciudadanía y residencia en Argentina o en otro de los países latinoamericanos miembros de la IILA.
El límite general es de 35 años. En el caso de candidatas con hijos, las bases permiten extender ese límite un año por cada hijo, hasta un máximo de tres años.
También es obligatorio contar con un título universitario de grado relacionado directamente con el área elegida y acreditar experiencia en ese campo.
Además, el postulante debe estar trabajando, investigando o colaborando con una institución pública, privada u ONG de América Latina vinculada con la temática de la beca. Las instituciones públicas tendrán preferencia durante la evaluación.
El conocimiento básico de italiano no es excluyente, aunque figura entre las condiciones deseables.
Cuánto dinero ofrece la beca y qué gastos quedan afuera
La beca dura entre tres y seis meses y contempla un pago mensual de 1.500 euros para cubrir alojamiento y alimentación. También incluye un seguro contra enfermedades, accidentes y responsabilidad civil durante la estadía.
Hay un gasto importante que deberá afrontar el seleccionado: los pasajes de ida y vuelta a Italia no están incluidos. Tampoco se cubren los costos de la documentación necesaria para realizar la estadía.
Antes de inscribirse hay que conseguir una institución en Italia. Este paso es clave. El interesado debe buscar por su cuenta una institución pública o privada con sede en Italia donde quiera desarrollar el proyecto.
Una vez elegido el lugar, tiene que contactarse directamente y obtener una carta de aceptación en la que figuren el proyecto o curso y las características de la estadía. La IILA no se encarga de conseguir una institución receptora.
También hay que preparar un proyecto concreto de trabajo, investigación o formación que pueda completarse durante el período solicitado.
Cómo inscribirse y hasta cuándo hay tiempo
La postulación es completamente online y debe realizarse a través del formulario disponible en iila.org.
La solicitud puede presentarse en español, portugués o francés. Las candidaturas enviadas en otros idiomas no serán consideradas.
El plazo vence el 30 de septiembre de 2026 a las 24, hora de Italia. Las pasantías deberán desarrollarse durante 2027 y finalizar, como máximo, el 31 de enero de 2028.
Las bases completas están disponibles en el sitio oficial de la IILA. Las consultas pueden enviarse a borse@iila.org.