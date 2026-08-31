“Barreda”, la película que vuelve a poner en escena los homicidios múltiples del país y de Tucumán

En diciembre de 1932, la familia Castaldo fue atacada por desconocidos en lo que hoy es la esquina de Francisco de Aguirre y República del Líbano. Este caso, totalmente atípico para aquellos tiempos, nunca fue documentado con precisión. Hasta el día de hoy se discute si fueron tres o cuatro los integrantes de esa familia que murieron. Lo que sí se confirmó es que cuatro trabajadores rurales fueron acusados de haber cometido los crímenes. Fueron procesados y condenados, pero en 1942 terminaron siendo indultados luego de que se comprobara que la Policía había fabricado pruebas en su contra.