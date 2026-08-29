Amazon Prime Video estrenó "Barreda": quiénes eran las cuatro mujeres a las que mató el odontólogo

Gladys McDonald tenía 57 años cuando murió. Había nacido en 1935 en La Plata y estuvo casada con Barreda durante décadas. En paralelo al matrimonio, el odontólogo tenía relaciones con otras mujeres. Se cree que, al momento del femicidio, tenía al menos seis amantes. Una de ellas lo acompañó a un hotel alojamiento la noche del asesinato. La madre de McDonald, Elena Arreche, también fue asesinada por Barreda a los 86 años.