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Amazon Prime Video estrenó "Barreda": quiénes eran las cuatro mujeres a las que mató el odontólogo

El true crime vuelve sobre uno de los casos más estremecedores de la historia criminal argentina.

Luis Machín interpreta a Ricardo Barreda en la película de Amazon Prime Video que recrea el cuádruple asesinato de La Plata
Luis Machín interpreta a Ricardo Barreda en la película de Amazon Prime Video que recrea el cuádruple asesinato de La Plata
Por Milagro Corbalán Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • Amazon Prime Video estrenó el filme "Barreda", protagonizado por Luis Machín, que recrea el cuádruple femicidio cometido por el odontólogo en La Plata en 1992.
  • En 1992, Barreda asesinó a su esposa, su suegra y a sus dos hijas en su casa. Durante el juicio intentó justificar la masacre alegando maltratos que nunca fueron probados.
  • El estreno busca resignificar la historia desde la perspectiva de las cuatro víctimas, desafiando la visión que históricamente justificó o ensalzó la figura del asesino.
Resumen generado con IA

Este viernes, “Barreda” salió al encuentro con los espectadores. En medio de un embanderamiento del género true crime, la película refleja la historia de horror en la que el odontólogo platense mató a cuatro mujeres de su familia. Luis Machín, el hombre que le dio vida al asesino, sostuvo que la película llegaba para dar voz a las mujeres que fueron silenciadas por el odontólogo.

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“Conchita” era el apodo que evocaba Ricardo Barreda durante el juicio y que buscaba justificar los asesinatos que cometió en 1992 en el seno de su hogar. Pero no hay más pruebas que su propio testimonio del mote que, aseguraba, le habían asignado en su familia. No se encontraron, tampoco, grandes pruebas ni testigos que dieran fe de los malos tratos que recibía, según declaró.

¿Quiénes eran las cuatro mujeres que asesinó Ricardo Barreda?

Poco se sabe de las mujeres que fueron asesinadas por Barreda. Lo que se conoce data de fechas post mortem, porque la prensa del momento dio a conocer los pormenores del asesinato que impactó a todo el país y que desató tanto horror como –increíblemente– admiración y respeto.

Gladys McDonald tenía 57 años cuando murió. Había nacido en 1935 en La Plata y estuvo casada con Barreda durante décadas. En paralelo al matrimonio, el odontólogo tenía relaciones con otras mujeres. Se cree que, al momento del femicidio, tenía al menos seis amantes. Una de ellas lo acompañó a un hotel alojamiento la noche del asesinato. La madre de McDonald, Elena Arreche, también fue asesinada por Barreda a los 86 años.

Cecilia Barreda había nacido en 1966, fruto del matrimonio Barreda-McDonald; Adriana Barreda, en 1968. Tenían 26 y 24 años, respectivamente, al momento de ser asesinadas por su padre. Adriana se había recibido de abogada y Cecilia había heredado la profesión del hombre de la casa: también era odontóloga.

El noviazgo de Barreda después del cuádruple asesinato

La historia podría contar que Barreda pasó su vida solo en la reclusión de la cárcel y, más tarde, en los geriátricos por los que pasó. Pero, lejos de eso y pese a haber sido reconocido en todo el país por el cuádruple crimen, volvió a estar en pareja. Mientras aún estaba en prisión, conoció a Berta André, su última novia, voluntaria de prisiones bonaerenses.

Cuándo estrena y dónde ver “Barreda”, la película del cuádruple asesino argentino

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Cuando se le otorgó la prisión domiciliaria en 2008, Berta lo llevó a su casa en el barrio de Belgrano. La convivencia funcionó durante un tiempo, pero la relación llegó a lo que se esperaba: un final con denuncias por maltratos y el regreso de Barreda a prisión.

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