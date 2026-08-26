Radiografía de la industria 2026: rebotes aislados y consumo dispar

Resumen para apurados
- La UIA informó en julio de 2026 que la industria argentina cayó 0,6% mensual y acumula una baja del 2% en el año, afectada por el débil consumo y la recesión.
- Mientras energía y agro sostienen números positivos, ramas clave como textil, maquinaria y construcción sufren desplomes por el freno de obras y la apertura comercial.
- La marcada heterogeneidad productiva genera incertidumbre sobre el empleo fabril y condiciona la reactivación de economías regionales como la de Tucumán.
La industria argentina navega en un laberinto de números que ofrecen espejismos según el mes que se mire. El último informe de coyuntura del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) correspondiente a julio de 2026 ofrece una foto técnica para leer las cifras: aunque julio asoma con un tímido rebote interanual estimado en torno al 1,4%, empujado principalmente por una base de comparación muy deprimida, en el mes a mes la actividad se planchó (-0,6%). Con estos números, en lo que va del año el sector acumula una contracción del 2% frente a 2025 y se ubica un 10% por debajo de los registros de 2022 y 2023.
El balance del primer semestre ratifica ese escenario de estancamiento. Pese a que junio mostró un respiro oficial del 2% interanual medido por el Indec, el acumulado de la primera mitad del año cerró con una baja del 2,2%.
Ganadores puntuales y caídas
La foto al interior de las fábricas es de una marcada heterogeneidad. En el balance semestral y las proyecciones a julio, solo un puñado de sectores logró sostener el signo positivo:
Los que empujan: La refinación de petróleo (+10,1% en el semestre) impulsada por Vaca Muerta, los productos químicos (+7,9%), madera y papel (+3,7%) y el rubro tabaco (+5%). En alimentos y bebidas, aunque el acumulado semestral cerró empatado (0,0%), se destacaron ramas puntuales como molienda, azúcar, frutas y hortalizas, además de farmacéuticos y productos de higiene englobados en el consumo masivo (+1,8%).
Los más castigados: El desplome es severo en bienes durables y semidurables. El rubro textil acumula una caída estrepitosa del 24,4%, maquinaria y equipo retrocede 19,3%, otros equipos e instrumentos cae 16,5%, prendas de vestir y calzado pierde 14,1%, y automotores baja 11,5%. En este pelotón pesan tanto el freno del poder adquisitivo interno como la mayor presión de productos importados.
La construcción no hace pie: Golpeada por el freno de la obra pública y la cautela privada, los despachos de cemento (-3% acumulado versus 2025 y casi -25% versus 2022) y las ventas del índice Construya siguen sin encontrar piso.
A esto se suman dos datos clave de la coyuntura de julio: el consumo de energía eléctrica de grandes industrias cayó 3,5% mensual y la liquidación de divisas del agro se retrajo 14,6% frente a junio (-16,7% en el acumulado interanual).
¿Y qué pasa con Tucumán?
Si se busca la palabra “Tucumán” en las páginas del informe de la UIA, el resultado es cero. El relevamiento se construye desde una lógica macroeconómica centralizada que diluye los desempeños provinciales en agregados nacionales.
Sin embargo, para quien camina y conoce la matriz productiva tucumana, las pistas están diseminadas en el texto del informe:
- La agroindustria azucarera y citrícola: El reporte destaca el buen desempeño en segmentos como el azúcar, las frutas y las hortalizas. Allí late el corazón productivo de nuestra provincia, marcando que el sector primario e industrial ligado al campo ha sido uno de los pocos amortiguadores de la crisis.
- El golpe al polo textil y metalmecánico: La provincia cuenta con complejos textiles y de calzado relevantes que hoy sufren de lleno la combinación de caída en la demanda y apertura comercial.
- El freno de la obra: El parate en los insumos para la construcción golpea de manera directa a la obra pública local y a la generación de empleo en corralones e industrias anexas del NOA. El Gobierno provincial hizo un esfuerzo por mantener y desarrollar algunas obras que, en su mayoría, exigen un esfuerzo federal. Si bien eso dinamizó un poco al sector de la construcción, no alcanza para levantar un actividad golpeada.
En definitiva, los números de la UIA confirman que la recuperación industrial dista de ser homogénea. Mientras los enclaves energéticos y ciertas cadenas agroalimentarias sostienen los promedios, el entramado manufacturero tradicional y las economías regionales siguen esperando señales claras de reactivación.