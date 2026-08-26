Radiografía de la industria 2026: rebotes aislados y consumo dispar

La industria argentina navega en un laberinto de números que ofrecen espejismos según el mes que se mire. El último informe de coyuntura del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) correspondiente a julio de 2026 ofrece una foto técnica para leer las cifras: aunque julio asoma con un tímido rebote interanual estimado en torno al 1,4%, empujado principalmente por una base de comparación muy deprimida, en el mes a mes la actividad se planchó (-0,6%). Con estos números, en lo que va del año el sector acumula una contracción del 2% frente a 2025 y se ubica un 10% por debajo de los registros de 2022 y 2023.