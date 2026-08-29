Crisis en la industria textil: cierres de fábricas, concursos y un giro forzado hacia las importaciones

La crisis no perdonó regiones ni especialidades. En La Rioja, "Hilado" y "Mazalosa" (dueña de Portsaid y Desiderata) cesaron sus operaciones fabriles, mientras que en Tucumán la planta de "Panpack" también dejó de producir. Por su parte, la firma "Emilio Alal Sacifi" finalizó su actividad textil con más de 200 despidos, en un proceso clasificado judicialmente como "Gran Concurso - Categoría A". Incluso marcas comerciales como "Manki" debieron reestructurarse, cerrando seis de sus siete locales propios para concentrarse únicamente en la venta online y un punto físico en Recoleta.