Crisis financiera en la industria: la UIA advirtió que el 12% de las empresas endeudadas entró en mora

La crisis financiera no se limita a los bancos. Según la Encuesta de Indicadores Industriales de la UIA, el 47% de las industrias registró atrasos en al menos uno de sus principales pagos. Los incumplimientos más frecuentes se dan en impuestos (34%), proveedores (32%) y compromisos financieros (25%). Este escenario, advierte la entidad, genera un círculo vicioso donde el deterioro de las carteras lleva a los bancos a restringir el crédito y elevar su selectividad, dificultando el acceso a fondos especialmente para las PyMEs.