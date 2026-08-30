Mapa de la inteligencia artificial en cortes, superiores tribunales y organismos de gobierno judicia

El límite técnico

El mínimo común es estratégico antes que técnico: ninguna corte obliga a resolver con IA ni la prohíbe en general; todas delimitan tareas, ordenan el ingreso y conservan la responsabilidad en una persona con firma. Eso exige alfabetización en inteligencia artificial (entender qué hace la herramienta, hasta dónde llega y dónde se equivoca) y diligencia tecnológica (usarla con conocimiento y cuidado). Ninguna de las dos es minería de datos jurídicos, que es otra cosa: sus técnicas de búsqueda semántica convierten cada texto en un vector y miden qué tan cerca están dos vectores. Esa cercanía es matemática; no demuestra equivalencia jurídica, verdad ni vigencia. Dos fallos pueden parecerse muchísimo y decir exactamente lo contrario.