Google lanzó un curso para crear apps sin saber programar: qué enseña y cómo acceder

Resumen para apurados
- Google lanzó en Coursera un nuevo curso de "vibe coding" para que principiantes aprendan a crear aplicaciones funcionales con inteligencia artificial sin saber programar.
- La propuesta amplía su Certificado Profesional de IA y utiliza herramientas como Google AI Studio para pasar de una idea al prototipo mediante lenguaje cotidiano.
- La iniciativa busca democratizar el desarrollo de software, facilitando que cualquier usuario automatice tareas y cree soluciones digitales de forma ágil y accesible.
Google viene siguiendo de cerca cómo cambia el uso de la IA en el trabajo y el estudio. Después de lanzar en febrero su Certificado Profesional de IA, que rápidamente ganó popularidad en Coursera, ahora amplió la propuesta con un nuevo curso centrado en una tendencia que viene creciendo: el vibe coding, una forma de crear aplicaciones con inteligencia artificial sin necesidad de saber programar.
La capacitación está pensada incluso para personas sin experiencia técnica y enseña a pasar de una idea a una aplicación funcional mediante instrucciones en lenguaje cotidiano.
Qué es el vibe coding
El concepto puede sonar técnico, pero la lógica es sencilla: en lugar de escribir manualmente cada línea de código, la persona le explica a una inteligencia artificial qué necesita crear.
Por ejemplo, puede pedirle una aplicación para organizar tareas de un equipo, un panel para seguir proyectos o una herramienta que automatice un proceso repetitivo. La IA genera una primera versión y, a partir de ahí, el usuario puede pedir cambios, agregar funciones o señalar errores utilizando nuevamente lenguaje cotidiano.
Qué se aprende en el nuevo curso de Google
La propuesta recorre las distintas etapas necesarias para convertir una idea en una aplicación que funcione.
Durante el curso se trabaja sobre cómo definir qué problema se quiere resolver, darle instrucciones claras a la IA, generar una primera versión, probarla y detectar posibles fallas.
También se enseña a corregir errores mediante nuevas indicaciones y a preparar la aplicación para que pueda ser utilizada por otras personas.
La idea es que el aprendizaje tenga una aplicación concreta. Google menciona ejemplos como automatizar flujos de trabajo, crear herramientas para equipos o desarrollar soluciones simples para tareas habituales.
¿Hay que saber programar?
No, el nuevo contenido fue pensado especialmente para quienes no son desarrolladores profesionales.
El usuario trabaja principalmente dando instrucciones a la inteligencia artificial y evaluando los resultados que obtiene. Esto permite experimentar con aplicaciones sin tener que comenzar aprendiendo lenguajes de programación desde cero.
De todos modos, Google también pone el foco en el uso responsable de estas herramientas y en la importancia de probar las aplicaciones antes de utilizarlas.
Qué herramienta puede usarse gratis
Una de las protagonistas del curso es Google AI Studio, la plataforma de Google que permite experimentar con sus modelos de inteligencia artificial y crear prototipos de aplicaciones.
La herramienta puede utilizarse sin costo, aunque algunas funciones y modelos tienen límites de uso.
Esto es distinto del curso: el contenido forma parte del Certificado Profesional de IA alojado en Coursera, cuyo acceso puede tener un precio que varía según el país y la modalidad elegida.
Cómo acceder
Para encontrar la capacitación hay que ingresar a "Grow with Google" y buscar el Certificado Profesional de IA.
Desde allí se puede acceder al nuevo módulo dedicado a la creación de aplicaciones y consultar las condiciones de inscripción en Coursera.