Google lanzó un curso para crear apps sin saber programar: qué enseña y cómo acceder

Google viene siguiendo de cerca cómo cambia el uso de la IA en el trabajo y el estudio. Después de lanzar en febrero su Certificado Profesional de IA, que rápidamente ganó popularidad en Coursera, ahora amplió la propuesta con un nuevo curso centrado en una tendencia que viene creciendo: el vibe coding, una forma de crear aplicaciones con inteligencia artificial sin necesidad de saber programar.