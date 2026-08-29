OpiniónColumnas IA y Management: el riesgo de confundir velocidad con capacidad de decisión Francisco López Cruz - Director de López cruz & co Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL LIMITACIÓN. La IA no puede asumir la responsabilidad de convertir una respuesta en una acción. Hace 4 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Inteligencia Artificial Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Nuestra “vaca viva”: el bioetanol como futuro productivo del Norte Grande Recuerdo fotográficos: Muñecas y San Martín, en 1974 Pareceres: mejor tomarse con calma las cifras de los precios mayoristas ¿Grossi a la ONU? Recuerdos fotográficos: María, la acróbata china del circo Sarrasani que en 1935 se quedó a vivir en Tucumán Lo más popular Curso gratuito de programación con Python para mayores de 16 años: cómo anotarse Google lanzó un curso para crear apps sin saber programar: qué enseña y cómo acceder ¿Tenés una historia? El Incaa ofrece U$S35.000 para hacerla película A 60 años de un disco clave: la trampa de Spotify y el reflejo de una Argentina que ya no existe "Amar y Vivir", el bolero que Matías Etchart convirtió en vino: la historia de Arca Yaco y el arte de hacer camino al andar Ranking notas premium De la cárcel a su casa: “Chuky” Casanova obtuvo el arresto domiciliario Por qué el sueldo ya no alcanza y las familias viven a crédito Cambios en la Cámara Federal de Apelaciones: dos salas, un presidente y ¿se debe elegir a un sexto vocal? Cristina Grunauer de Falú: “Si yo no asumía, la UNT podía quedar acéfala” Capital: qué opiniones se tienen sobre una posible emergencia para el transporte público