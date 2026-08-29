Cerimedo seguirá preso en Bolivia: dictaron una nueva prisión preventiva, ahora por presunto enriquecimiento ilícito
La Justicia boliviana ordenó que el ex asesor de Javier Milei permanezca seis meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Está detenido en Santa Cruz por el intento de femicidio de su pareja, Nadia Beller.
Resumen para apurados
- La Justicia de Bolivia dictó este sábado seis meses de prisión preventiva contra Fernando Cerimedo, exasesor de Milei, por presunto enriquecimiento ilícito.
- Cerimedo ya cumplía detención preventiva en Palmasola imputado por el intento de femicidio de su pareja, mientras su defensa cuestiona la falta de pruebas fiscales.
- El consultor será trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, mientras enfrenta un complejo escenario judicial con dos procesos abiertos en Bolivia.
La Justicia de Bolivia dictó este sábado una nueva prisión preventiva para Fernando Cerimedo, ex asesor de Javier Milei, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. La medida tendrá una duración de seis meses y contempla su traslado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, según informaron medios locales.
El abogado de Cerimedo, Ernesto Giraldes, cuestionó la resolución judicial. En diálogo con Red de Televisión UNO, sostuvo que la Fiscalía “no pudo demostrar” de qué manera su defendido habría afectado al Estado y confirmó que objetó la decisión.
Uno de los principales argumentos planteados por la defensa está relacionado con las condiciones de seguridad. Giraldes advirtió que la vida de Cerimedo podría “correr peligro” si es trasladado a Chonchocoro, la única cárcel de máxima seguridad de Bolivia.
La decisión fue adoptada durante una audiencia cautelar realizada de manera virtual. En ese encuentro, Cerimedo habló por primera vez desde que permanece detenido en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, donde cumple prisión preventiva a raíz de la imputación por el intento de femicidio de su pareja, Nadia Beller.
Apuntó contra el vicepresidente de Bolivia
Durante la audiencia, el exasesor de Milei habló con la voz quebrada sobre sus ingresos y también respondió a las acusaciones del vicepresidente de Bolivia, Edman Lara.
Lara había afirmado que Cerimedo era “asesor personal” del presidente boliviano, Rodrigo Paz, y le había exigido que dejara de encubrir al mandatario. Además, lo señaló como “principal sospechoso” por el intento de asesinato de Beller. Fue la primera voz del Gobierno boliviano en referirse públicamente al caso.
Cerimedo rechazó esas afirmaciones y acusó al vicepresidente de intentar amedrentarlo e influir en las decisiones judiciales por un conflicto personal.
“Es otra mentira más que cometió el vicepresidente, que me extraña mucho que esté presente para amedrentar e influir sobre decisiones por una cuestión personal que tiene conmigo, porque cree que su fracaso en la gestión tiene que ver con decisiones que yo no tomé”, sostuvo en un video difundido por el medio local Gigavisión.
También negó haber participado de reuniones de gabinete o haber dado instrucciones a ministros, como habría señalado Lara.
“Algo que es completamente falso”, afirmó Cerimedo. Y agregó: “Si él no participaba, no tuve nada que ver con eso. Eso tiene que ver con esta asociación que quieren hacer de una supuesta influencia mía en el gobierno”.
Sus ingresos y el dinero que llevó a Bolivia
En otro tramo de la audiencia, Cerimedo se refirió a las imputaciones que pesan sobre él y explicó el origen y destino del dinero que tenía al momento de su detención.
“¿Qué mensaje le estamos dando al mundo? Usted [dirigiéndose al juez], por uso y costumbre, va a decidir una prisión preventiva o domiciliaria a alguien que trajo dinero al país. Puede ser y, según lo expresó el Ministerio Público, que no eran canales correspondientes. Tal vez. Y eso tal vez aplica a una multa, que estaría dispuesto a afrontar”, señaló.
El ex asesor explicó que parte del dinero encontrado estaba destinado a instalarse en Bolivia. “Estratégicamente me convenía estar acá, porque tengo clientes en todo el mundo, pero especialmente en América Latina. Y parte del dinero que encontraron era para alquilar una oficina, comprar muebles, y por supuesto que usaba mis tarjetas de afuera para pagar porque no tengo cuenta bancaria en Bolivia. Podría tenerla, pero no lo hice porque siempre me manejé bien con las tarjetas de Estados Unidos y Argentina”, afirmó.
Cerimedo sostuvo que no es “atípico” realizar ese tipo de movimientos para “establecerse”.
En su primera declaración formal ante los investigadores bolivianos, había manifestado que durante 2025 y 2026 acumuló ingresos por U$S 1 millón por mes y que asesora a dirigentes políticos de distintos países mediante empresas que creó en Argentina y Estados Unidos. Sin embargo, durante la audiencia pidió que esa declaración fuera corregida y sostuvo que sus ingresos serían presuntamente de “U$S 1 millón por año”.
“Estamos hablando de una persona que se establece legalmente, que quiere invertir, y es metido preso, simplemente porque tengo un vínculo, una cercanía, con gente del Gobierno”, reclamó.
Su relación con Milei y otros dirigentes
Cerimedo también negó ser una persona con “gran influencia”, aunque reconoció que distintos dirigentes le pidieron consejos.
“Por supuesto. Hace 15 años trabajo en esto. Trabajé en la campaña de Milei, Azzurra, Paz, Bolsonaro, en muchos lugares. Pero no me va a encontrar recibiendo dinero o haciéndole un favor a alguien”, afirmó.
Según explicó, muchas personas creían que debían comunicarse con él para poder “llegar al presidente” Paz.
El ex asesor de Milei se encuentra involucrado así en dos investigaciones en Bolivia. Por un lado, permanece detenido preventivamente en Palmasola por la causa que investiga el intento de femicidio de su pareja, Nadia Beller. Ahora, además, la Justicia dispuso una nueva prisión preventiva de seis meses por la investigación vinculada con el presunto enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
“Me arruinaron la vida”
Hacia el final de la audiencia, Cerimedo mostró un momento de mayor vulnerabilidad y, entre lágrimas, pidió que el proceso judicial termine.
“Mi familia está desprotegida. No me voy a fugar, quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida. Reputacionalmente me arruinaron la vida. Quiero que esto se aclare”, expresó.
También contó que pidió no recibir visitas durante su permanencia en prisión. “No quiero estar en contacto con nadie. No puedo hablar ni siquiera con mis hijos. No quiero obstaculizar nada”, detalló.
Mientras la defensa cuestiona la nueva medida y advierte sobre los riesgos de un eventual traslado a Chonchocoro, Cerimedo continuará detenido y deberá afrontar en Bolivia las investigaciones por las que se encuentra bajo prisión preventiva.