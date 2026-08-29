Cerimedo seguirá preso en Bolivia: dictaron una nueva prisión preventiva, ahora por presunto enriquecimiento ilícito

El ex asesor explicó que parte del dinero encontrado estaba destinado a instalarse en Bolivia. “Estratégicamente me convenía estar acá, porque tengo clientes en todo el mundo, pero especialmente en América Latina. Y parte del dinero que encontraron era para alquilar una oficina, comprar muebles, y por supuesto que usaba mis tarjetas de afuera para pagar porque no tengo cuenta bancaria en Bolivia. Podría tenerla, pero no lo hice porque siempre me manejé bien con las tarjetas de Estados Unidos y Argentina”, afirmó.