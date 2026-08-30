Dibujos, máscaras, teatro y títeres para los más chicos

Los museos municipales brindarán una experiencia artística para los niños puedan expresarse creativamente y conocer más sobre la historia de cada uno de los espacios con “Coloreando en los Museos”. Las actividades tendrán lugar de 9 a 13 y de 15 a 19 en la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532); en el Museo de la Industria Azucarera (MIA) del Parque 9 de Julio; en Casa Belgraniana (Bernabé Aráoz 681); y en el Museo Mercedes Sosa - Casa Natal (pasaje Calixto del Corro 344). No se suspende por lluvia.