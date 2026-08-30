EspectáculosGuía para salir

Dibujos, máscaras, teatro y títeres para los más chicos

Una completa grilla para una salida familiar organizada por la Municipalidad de la capital. Reponen el musical “¿Quién es, dónde está?”

Hace 3 Hs

El domingo es el día por excelencia de las salidas en familia, con una agenda pensada para la diversión de los más chicos. Con esa premisa, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán organizó el Mes de las Infancias durante todo agosto, que cerrará hoy con diversas propuestas con entrada libre y gratuita.

Los museos municipales brindarán una experiencia artística para los niños puedan expresarse creativamente y conocer más sobre la historia de cada uno de los espacios con “Coloreando en los Museos”. Las actividades tendrán lugar de 9 a 13 y de 15 a 19 en la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532); en el Museo de la Industria Azucarera (MIA) del Parque 9 de Julio; en Casa Belgraniana (Bernabé Aráoz 681); y en el Museo Mercedes Sosa - Casa Natal (pasaje Calixto del Corro 344). No se suspende por lluvia.

Además, entre las 15 y las 18.30 habrá un festejo especial por el Día del Niño para las familias de Casa Azul. El encuentro tendrá lugar en la plaza Libertad (Alberdi y Las Piedras), al lado de ese espacio municipal gratuito que brinda un servicio integral de atención y contención a personas con Condición del Espectro Autista (CEA), con iniciativas recreativas e inclusivas.

En tanto, dentro de la grilla, desde las 16 se realizará una jornada comunitaria en el Centro Vecinal Matienzo (avenida Brígido Terán 686), donde se dictará un taller dinámico de máscaras para que los participantes puedan pintar y decorar sus propios personajes para llevarse su creación a casa. Además habrá eventos deportivos y refrigerio con leche chocolatada.

Y desde las 17, en el Complejo Libertad (Gaspar Bernardo Lasalle 650) se presentará el espectáculo de títeres “Carlino amasa la masa”, dento del ciclo Teatro en los Barrios y a cargo del grupo La Parcela de Marcelo Bianco. Cuenta la historia de un panadero y su ayudante, quienes junto al público tienen que reconstruir una receta para elaborar un mejor pan. Durante la jornada también habrá juegos recreativos y deportivos y chocolate caliente. Se suspende por lluvia.

En el Ente Cultural

Por su parte, el Teatro Estable repondrá a las 18 en la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251) la obra “¿Quién es, dónde está?”, escrito por Selva Cuenca y con adaptación y dirección de Indio Armanini. La función es con entrada paga, pero con una promoción de 2x1.

La puesta combina elementos del teatro musical con el suspenso de un policial clásico en una puesta dinámica e interactiva para el público, cargada de humor, canciones y baile y con una estética de comic gótico. La composición musical original es de Fernando Flores Blasco, e intervienen bailarines de la Escuela Taller de Danza dirigidos por José Pintos.

Las actuaciones están a cargo de Nelson González, Guillermo Arana, Jessica Carrizo, Eloísa Martínez Romero, Marcos Zerda, Huerto Rojas Paz y Alejandra Páez Salas.

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