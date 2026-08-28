Fin de semana con lluvias, nieve y fuertes vientos: las zonas de Argentina que estarán bajo alerta

Patagonia: continúan las lluvias y nevadas

Durante el sábado 29 de agosto, el extremo sur de la Patagonia tendrá nubosidad variable, heladas y un ambiente muy frío. En la franja central y norte se espera tiempo más inestable, con algunas precipitaciones en Chubut. Las mayores condiciones de inestabilidad se concentrarán en la cordillera de Neuquén y Río Negro, donde se prevén lluvias y nevadas.