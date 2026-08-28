Fin de semana con lluvias, nieve y fuertes vientos: las zonas de Argentina que estarán bajo alerta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por nevadas, lluvias, tormentas y fuertes vientos para distintas zonas del país. Las ráfagas podrían alcanzar los 130 km/h y también se espera viento Zonda en el NOA.
El último fin de semana de agosto estará marcado por condiciones climáticas muy cambiantes en distintas regiones de Argentina. Mientras la Patagonia continuará con frío, lluvias y nevadas, el centro y noreste del país tendrán chaparrones y tormentas de variada intensidad.
Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por nevadas, lluvias y fuertes vientos en diferentes sectores del territorio. En el oeste del NOA, las ráfagas podrían alcanzar los 130 km/h y también se espera la presencia de viento Zonda en la precordillera.
La situación llega después de una semana con un fuerte subibaja térmico, que comenzó con temperaturas muy bajas y luego llevó los registros por encima de los 35 °C en el norte. En los últimos días, las lluvias y tormentas provocaron además destrozos en sectores del NEA, el Litoral y la Región Pampeana.
Patagonia: continúan las lluvias y nevadas
Durante el sábado 29 de agosto, el extremo sur de la Patagonia tendrá nubosidad variable, heladas y un ambiente muy frío. En la franja central y norte se espera tiempo más inestable, con algunas precipitaciones en Chubut. Las mayores condiciones de inestabilidad se concentrarán en la cordillera de Neuquén y Río Negro, donde se prevén lluvias y nevadas.
El SMN emitió una alerta por nevadas para la cordillera de Río Negro y Chubut durante la noche del sábado. Los acumulados podrían llegar hasta los 30 centímetros, aunque en determinados sectores podrían ser superiores.
En las zonas más bajas de la cordillera neuquina tampoco se descarta que las precipitaciones sean en forma de lluvia y nieve o incluso de lluvia abundante. Por este motivo, también rige una alerta por lluvias para la tarde y noche del sábado, con acumulados de hasta 45 milímetros que podrían ser superados puntualmente.
En el resto de la Patagonia predominará un panorama frío y más estable, con nubosidad variable y sin ráfagas de viento destacadas. La inestabilidad continuará durante el domingo 30 en Chubut, con posibles chaparrones o lluvias aisladas. También se esperan lluvias y nevadas en la cordillera del centro y sur de Neuquén y de Río Negro.
Lluvias y tormentas para el centro y noreste
En la cordillera de Cuyo se espera tiempo inestable durante el sábado, con algunas precipitaciones en forma de nieve en las zonas más elevadas. Sin embargo, por el momento no hay alerta y el escenario previsto para este fin de semana será menos intenso que el registrado días atrás.
En sectores de San Luis, Córdoba, el este de La Pampa y Santa Fe también habrá condiciones inestables, con posibilidad de chaparrones y algunas tormentas aisladas.
Durante el transcurso del sábado, el tiempo tenderá a desmejorar en el sur y parte del centro de la provincia de Buenos Aires. Allí aumentará la nubosidad y podrían registrarse chaparrones y tormentas aisladas.
El domingo volverán las lluvias y tormentas a Córdoba y San Luis, incluyendo sus ciudades capitales, mientras que Buenos Aires tendrá nubosidad variable.
Tormentas fuertes en el noreste
El extremo norte del país tendrá un fin de semana caracterizado por lluvias y tormentas de variada intensidad. El avance del frente desplazó hacia el sur la masa de aire cálido que había provocado temperaturas superiores a los 30 °C en los últimos días.
Aunque las temperaturas veraniegas retrocedieron, el ambiente continuará húmedo e inestable. Uno de los sectores que recibirá las mayores precipitaciones será Misiones, donde los acumulados podrían superar los 150 milímetros. La provincia permanece bajo alerta durante el domingo 30, condición que se extenderá al lunes 31 de agosto.
Para el sábado se espera cielo mayormente cubierto y tormentas dispersas en Misiones, Corrientes y Formosa. El domingo aumentará la inestabilidad y podrían desarrollarse tormentas localmente fuertes o severas en Misiones.
Viento de hasta 130 km/h y Zonda en el NOA
El oeste del Noroeste Argentino (NOA) también tendrá un fin de semana con condiciones adversas. Se esperan fuertes vientos del sector oeste, con ráfagas que podrían alcanzar entre 120 y 130 km/h en algunos sectores.
Para el sábado 29 rigen alertas amarilla y naranja por viento en zonas del oeste y la cordillera del NOA. En sectores cordilleranos de Catamarca y La Rioja, por ejemplo, las ráfagas podrían llegar a los 120-130 km/h durante la tarde.
A esto se sumará el viento Zonda en la precordillera del NOA durante el domingo 30. Se esperan velocidades de entre 30 y 50 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 80 km/h.