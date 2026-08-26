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Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranjas y amarillas para este miércoles por lluvias intensas, nevadas, fuertes vientos y viento Zonda. Diez provincias se encuentran alcanzadas por las advertencias.

Alerta del SMN: diez provincias tendrán lluvias, nevadas y fuertes vientos este miércoles
Alerta del SMN: diez provincias tendrán lluvias, nevadas y fuertes vientos este miércoles
Por Redacción LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas naranja y amarilla para este miércoles en 10 provincias argentinas por nevadas de hasta 1,5 metros, lluvias y ráfagas de más de 90 km/h.
  • La cordillera de Mendoza y Neuquén sufrirá el mayor impacto por nieve y precipitaciones, mientras que el viento Zonda afectará a sectores de Cuyo y el NOA.
  • El organismo recomendó evitar circular en zonas afectadas por baja visibilidad, asegurar elementos sueltos y resguardarse ante el riesgo de ramas y carteles caídos.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas para este miércoles 26 de agosto por distintos fenómenos meteorológicos que afectarán a diez provincias. El organismo advirtió por lluvias intensas, nevadas, fuertes vientos y viento Zonda.

Alerta amarilla por vientos: dónde habrá ráfagas de hasta 70 km/h y marcado descenso térmico

Alerta amarilla por vientos: dónde habrá ráfagas de hasta 70 km/h y marcado descenso térmico

Las zonas cordilleranas serán las más comprometidas, con acumulados importantes de lluvia y nieve y ráfagas que, en algunos sectores, podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Alerta naranja por lluvias y nevadas

El oeste de Neuquén permanece bajo alerta naranja por lluvias fuertes y persistentes. De acuerdo con el SMN, se esperan acumulados de entre 50 y 70 milímetros, aunque los valores podrían ser superiores de manera puntual. En las áreas de mayor altura también podría registrarse nieve.

En tanto, el sur de Mendoza y de Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut tienen alerta amarilla por lluvias. En estos sectores se prevén precipitaciones persistentes, con acumulados de entre 30 y 50 milímetros, aunque podrían superarse localmente. En las zonas más elevadas tampoco se descarta la presencia de nieve.

El panorama es especialmente complejo en el oeste de Mendoza, donde rige una alerta naranja por nevadas. Allí se esperan precipitaciones de nieve fuertes y persistentes, con acumulaciones estimadas de entre 60 y 150 centímetros durante el período de vigencia de la advertencia.

Las nevadas estarán acompañadas por vientos intensos, que podrían generar una importante reducción de la visibilidad debido a la nieve en suspensión.

La alerta amarilla por nevadas, por su parte, alcanza al oeste de San Juan, sudoeste de Neuquén, oeste de Río Negro y noroeste de Chubut. En estas regiones se esperan acumulaciones de entre 30 y 60 centímetros, junto con viento fuerte y posibles dificultades para la visibilidad.

Alerta por fuertes vientos y viento Zonda

El SMN también emitió una alerta amarilla por vientos para sectores de Catamarca, Salta, Tucumán, La Rioja, San Luis, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut. En estas áreas se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Además, rige una alerta amarilla por viento Zonda para sectores de Mendoza, San Juan, el centro de La Rioja y el centro de Catamarca. El fenómeno podría alcanzar velocidades de entre 40 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 80 kilómetros por hora.

El Zonda puede generar una disminución de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad muy baja.

Las recomendaciones del SMN

Ante las condiciones previstas, el organismo recomienda evitar salir si no es necesario y retirar o asegurar todos los objetos que puedan ser desplazados por el viento.

También aconseja mantener puertas y ventanas cerradas y permanecer lejos de marquesinas, carteles, árboles y postes que puedan representar un riesgo. Para quienes deban circular, el SMN recomienda conducir con extrema precaución, especialmente en las zonas alcanzadas por nevadas, viento intenso o reducción de la visibilidad.

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