Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

En tanto, el sur de Mendoza y de Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut tienen alerta amarilla por lluvias. En estos sectores se prevén precipitaciones persistentes, con acumulados de entre 30 y 50 milímetros, aunque podrían superarse localmente. En las zonas más elevadas tampoco se descarta la presencia de nieve.