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Sanatorio Modelo: 80 años poniendo a la persona en el centro

“Miramos el futuro con responsabilidad y esperanza. Celebramos la trayectoria, honramos la memoria de quienes nos precedieron y asumimos el compromiso de seguir dando respuesta a las necesidades de nuestra comunidad, hoy y mañana”.

Sanatorio Modelo: 80 años poniendo a la persona en el centro
Hace 3 Hs

Hace 80 años, un grupo de médicos tucumanos tuvo una idea poco común para aquella época; crear una institución de medicina privada que pusiera al paciente en el centro de su atención. Ocho décadas después que esta visión única en el medio se concretara, dicha convicción continúa vigente y es la identidad misma del Sanatorio Modelo y como en aquel momento forma parte de la herencia de nuestros padres fundadores que esta impresa en cada uno de los integrantes de nuestra institución.

Durante estos años, la institución creció de manera sostenida. Incorporó nuevas especialidades y tecnología de avanzada. La expansión de las áreas de terapia intensiva, la incorporación de cardiología, el desarrollo de la cirugía urológica por láser, el trasplante renal y las torres laparoscópicas con fluorescencia son algunos ejemplos de ese proceso.

Sanatorio Modelo: 80 años poniendo a la persona en el centro

La atención humanizada, segura e individualizada siempre fue el fin en sí mismo, teniendo a la tecnología como su herramienta principal para que el profesional lograra el objetivo propuesto. Es así que detrás de cada equipo de última generación hay un profesional que busca su eficiencia, detrás de cada cirugía hay un equipo médico que se prepara con rigor al igual que detrás de cada internación hay decenas de personas que reciben, acompañan, asisten y contienen. Muchos profesionales se reúnen y trabajan en equipo para un mismo objetivo, un solo paciente.

Es objetivo de nuestra institución que la calidez humana sea uno de los rasgos que la distingan y sea la forma de orientar a una familia preocupada, a un paciente afligido o familiar acompañante, un paciente en recuperación, lo cual refleja la confianza de la comunidad en la institución. Asimismo esta confianza se expresa en la forma de orientar a una familia, al tiempo que un profesional le dedica a su entorno o bien a la manera de preparar una habitación o acompañar una pronta recuperación.

Sanatorio Modelo: 80 años poniendo a la persona en el centro

La vocación de cuidado también se extiende a la formación de nuevos profesionales expresada en las residencias médicas, la capacitación médica continua y la actualización científica lo que permite transmitir la experiencia acumulada durante estos 80 años a las nuevas generaciones.

La historia de Sanatorio Modelo no se mide solamente en años, sino también en las generaciones de tucumanos que encontraron, en momentos difíciles de sus vidas, una respuesta médica y personas del equipo de salud dispuestas a escucharlos y acompañarlos en momentos difíciles, inesperados, incomodos, como también en momentos felices y esperados por cada familia.

Esa fue la idea que dio origen a la institución en 1946 y es la misma que la guía hoy, con la mirada puesta en seguir creciendo inserto en nuestra comunidad y en nuestra pequeña provincia.

Ochenta años después, cambiaron los edificios, los equipos y las formas de hacer medicina. Lo que no cambió fue el sentido: seguir cuidando personas y seguir haciéndolo juntos.

Honorable  Directorio de Sanatorio Modelo S.A.


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