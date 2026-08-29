Sanatorio Modelo: 80 años poniendo a la persona en el centro

Es objetivo de nuestra institución que la calidez humana sea uno de los rasgos que la distingan y sea la forma de orientar a una familia preocupada, a un paciente afligido o familiar acompañante, un paciente en recuperación, lo cual refleja la confianza de la comunidad en la institución. Asimismo esta confianza se expresa en la forma de orientar a una familia, al tiempo que un profesional le dedica a su entorno o bien a la manera de preparar una habitación o acompañar una pronta recuperación.