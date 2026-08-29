Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú

Entre esos antecedentes constan fallos judiciales en el estado de Florida, en Estados Unidos, por incumplimiento en la restitución de fondos, como una sentencia por 5 millones de dólares a favor de la firma Chily Star Corp. y otro litigio por 3,1 millones de dólares iniciado por el inversor José Luis Handal. A estas causas se suman la revocación de la licencia a la firma Banfisol S.A. dictada por el Banco Central del Uruguay en 2024 tras detectar irregularidades, además de concursos de acreedores de sociedades en España y registros inactivos en Panamá.